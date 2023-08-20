Собака живет на левом берегу временно оккупированной части Херсонской области и снимает стресс от присутствия россиян вкусными арбузами.

На левом берегу временно оккупированных территорий Херсонской области местный пес снимает стресс от присутствия оккупантов, поедая арбузы.

Видео с собакой-сладкоежкой показала местная журналистка ТСН. По ее словам, украинцы держатся и ждут прорыва украинской армии, хотя морально и материально с каждым днем становится все труднее жить в оккупации врага.

"Что-то уже и арбузы перезревают, а все без изменений", - говорят они.

Но надежда есть, поэтому люди засеяли на огородах побольше арбузов, чтобы угостить ВСУ знаменитым Херсонским плодом при первой возможности. А пока, под носом врага подъедает арбуз несокрушимый украинский пес.

Секрет вкусного арбуза от УНИАН

Напомним, ранее УНИАН поделился секретом о том, как правильно выбрать сладкий и не перезревший арбуз. Эта ягода очень вкусная, но в то же время коварная, ведь может содержать много нитратов. Подробно о правильном выборе и когда можно купить арбуз, читайте в материале.

ВСУ могут использовать F-16 для продвижения на юге

Как известно, сегодня армия РФ устроила "кровавые сутки" местным в Херсонской области и реализовала 77 обстрелов. В то же время правительства Нидерландов и Дании первыми из партнеров Украины объявили о передаче истребителей F-16. По мнению военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, ВСУ могут использовать эту силу для прикрытия продвижения на юге Украины.

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