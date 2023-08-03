Как порезать арбуз, чтобы он дольше оставался свежим, и сколько ломтиков за раз можно съесть.

В августе начинается сезон арбузов. В середине месяца их можно уже спокойно покупать и наслаждаться ягодой. Но килограммами есть все-таки не стоит, предупреждают врачи. Какая порция считается безопасной, можно ли есть арбуз каждый день, а кому от арбуза лучше отказаться совсем - рассказываем в материале.

Арбуз - польза и вред

Арбуз - сладкая ягода. В нем содержится около 13% сахарозы, фруктозы и глюкозы (это сахара). Кроме них, в мякоти – целый набор полезных веществ: пектины, магний, кальций, натрий, калий, фосфор, железо, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, каротин, аскорбиновая кислота и т.д.

Но на этом достоинства ягоды не заканчиваются:

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арбуз содержит ликопин - антиоксидант, благодаря которому ягода красная, а также который снижает риск развития атеросклероза, заболеваний сердца;

ягода имеет мощное желчегонное и мочегонное действие, поэтому способна очищать печень и почки от токсинов;

арбуз очень низкокалориен - в 100 г продукта всего 38 ккал, поэтому его часто используют во время похудения и для разгрузочных дней.

В целом арбуз полезен для иммунитета и доказано, что повышает настроение.

Но есть у арбуза и менее красочная сторона.

Если арбуза переесть, то можно заработать расстройство кишечника, боли в животе, метеоризм, а если ягоду неправильно хранить (без холодильника) - то можно еще получить и отравление.

Есть у ягоды и более серьезные противопоказания. Арбуз нельзя есть при:

болезнях мочеполовой системы;

камнях в почках;

диарее;

цистите;

простатите;

метеоризме;

коликах;

проблемах с желудочно-кишечным трактом;

тяжелых патологиях поджелудочной и предстательной железы;

патологиях сердечно-сосудистой системы.

Арбуз при диабете (сахарном) в рацион следует включать с осторожностью и лучше в каждом случае консультироваться с врачом. Также если человек уже принимает какие-то мочегонные препараты, нужно остерегаться.

Можно ли есть арбуз каждый день

На вопрос: "Можно ли есть много арбуза?" у врачей лишь один ответ: "Нельзя". И здесь неважно, полностью здоров ты или нет. Как уже было сказано, даже обычное переедание ягодой может вылезть боком.

Для здорового человека безопасная порция арбуза в день - это 500 г, для детей - от 80 до 150 г. При чем эту порцию нельзя съедать за один присест - за один раз можно не более 200 г ягоды взрослому и 40-80 г ребенку. То есть, каждый день арбуз есть можно - но только в меру.

Не следует есть арбуз вместе с другими углеводами, а также не стоит садиться на арбузную диету, советуют врачи - это может быть опасно для здоровья. Если хотите, устройте себе арбузный разгрузочный день, но даже в этом случае сначала сходите к семейному врачу.

Как резать арбуз правильно

Есть множество способов нарезки арбуза, но чаще всего ягоду нарезают вдоль или поперек. В принципе, нет разницы, как порезать арбуз, если вы собираетесь его сразу съесть. Но если ягода будет храниться некоторое время, тогда лучше все-таки нарезать поперек. Так вы сможете перевернуть ягоду на тарелку срезом вниз, обернуть пленкой вместе с посудой и минимизировать поступление кислорода.

Не забывайте, что хранить разрезанный арбуз нужно в холодильнике.

Ранее мы рассказывали, можно ли есть арбузы в июле и как выбрать ягоду без нитратов.

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