Как проверить нитраты в арбузе без нитратомера при покупке и дома.

Чтобы купить хороший арбуз, нужно научиться его выбирать. На что следует обратить внимание при покупке, когда можно покупать ягоду и как выбрать спелый арбуз без нитратов - рассказываем в материале.

Можно ли сейчас покупать арбузы

Ранние арбузы опасны тем, что в них может быть много нитратов. Поэтому до начала сезона - а именно середины августа - лучше ягоду не покупать. Если же решили взять, то должны понимать, чем опасно такое лакомство.

Дело в том, что ранние арбузы чаще всего выращивают в теплицах, поэтому используют для них больше удобрений и пестицидов, а, значит, и больше нитратов. Нитраты есть во всякой ягоде, но допустимый уровень - 60 мг на 1 кг веса. Если этот уровень выше - арбуз есть нельзя.

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Также если выбирать между украинской и импортной ягодой, то лучше отдавать предпочтение родной. Импортные арбузы для лучшей транспортировки покрывают воском и специальными средствами, а также срывают незрелыми, чтобы они выдержали долгий путь - то есть, получается, что арбуз созревает уже в дороге. Конечно, херсонские арбузы мы вряд ли попробуем в ближайшее время, но эту ягоду сейчас выращивают на Закарпатье.

Как правильно выбрать арбуз - 5 признаков хорошей ягоды

Есть несколько признаков, по которым можно определить, какой спелости арбуз и есть ли в нем нитраты без нитратомера:

Цвет

Арбуз должен быть ярко- или темно-зеленого цвета, с контрастными, яркими полосками. Если рисунок размытый - это может говорить о нитратах. Избегайте арбузов с бледной или пожелтевшей кожурой - они незрелые.

Земляное пятно - бок, на котором арбуз лежал на земле - должно быть желтого или оранжевого цвета.

Размер

Если берете раннюю ягоду, выбирайте небольшого размера - в крупных больше нитратов, и они могут быть незрелыми. В начале августа лучше покупать арбуз не больше 4 кг, ближе к концу августа - можно выбрать и тяжеловес.

Внешний вид

На ягоде не должно быть трещин, вмятин, порезов, проколов. Если нарушена целостность, то таким арбузом можно отравиться. Иногда ягоду прокалывают недобросовестные аграрии - с целью увеличить вес арбуза и окрасить мякоть.

Также ягода должна быть правильной формы, возможна лишь небольшая деформация с одной стороны. Если у арбуза странная форма и бугристая поверхность, то вполне вероятно, что эта ягода стала мутантом из-за опасных веществ.

Проведите ногтем по кожуре - должен остаться след и появиться легкий травянистый запах.

Звук от стука

У спелого и сладкого арбуза звук при постукивании будет гулким, как от барабана. Если звук глухой - ягода перезрела, если звонкий - не дозрела.

Хвостик

Если хвостик сухой (но не пересохший) - арбуз спелый, толстый и зеленый - ягода не дозрела. Но в сентябре это признак спелости не работает - в это время лучше ориентироваться на арбуз-"девочку".

Как выбрать арбуз-девочку

Переверните арбуз и посмотрите на то место, где был цветок (это противоположная сторона от хвостика). Если на этом месте образовалось крупное сухое пятнышко - это "женская" ягода. Она - вкуснее и слаще.

На все арбузы, которые продаются, должны быть документы - в них указывается страна и регион происхождения. Все ягоды должны быть на поддонах, прилавках, полках или в ящиках, но не на полу или земле. Не следует покупать арбузы у обочин и на стихийных рынках - вы не сможете отследить, откуда эта ягода.

Важно: предлагают разрезать арбуз на пробу - не соглашайтесь, на открытые срезы попадают различные бактерии, по неосторожности можно легко отравиться.

Как проверить нитраты в арбузе дома, если нет нитратомера

Есть три признака, по которым можно определить наличие нитратов в ягоде, разрезав ее:

посмотрите на срез - если он гладкий и зеркальный, то, скорее всего, арбуз с "химией"; у хорошей ягоды срез сахаристый и мелкие крупинки мякоти;

обратите внимание на прожилки - желтого или оранжевого цвета также говорят о большом содержании нитратов; в качественном арбузе прожилки белого цвета;

опустите кусочек арбуза в воду - если она сразу окрасится в яркий цвет, то арбузу помогли "созреть", и есть такой не нужно; если слегка помутнеет и станет розоватой - все в порядке.

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