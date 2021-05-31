Мужчина благополучно убежал / скриншот из видео
На улице Саксаганского в Киеве прохожего атаковали вороны.
Видео инциденты выложили в соцсети.
"Атака пернатых посреди Киева. Вот так в столице на улице Саксаганского птицы нападают на прохожих", - прокомментировали авторы видео.
На записи видно, как к мужчине, который спокойно шел по улице, подлетели две вороны и попыталась клюнуть его в темечко. Мужчина с перепугу начала убегать от них, пригнув голову.
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