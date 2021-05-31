Вороны подлетели к мужчине и попыталась клюнуть его в темечко.

На улице Саксаганского в Киеве прохожего атаковали вороны.

Видео инциденты выложили в соцсети.

"Атака пернатых посреди Киева. Вот так в столице на улице Саксаганского птицы нападают на прохожих", - прокомментировали авторы видео.

На записи видно, как к мужчине, который спокойно шел по улице, подлетели две вороны и попыталась клюнуть его в темечко. Мужчина с перепугу начала убегать от них, пригнув голову.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко