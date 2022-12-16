Прохожим раздавали яйца, которыми можно было бросать по скульптуре.

В британской деревушке Бэлл-Энд группа местных жителей установила Владимиру Путину памятник – голову российского президента сделали в форме полового члена.

Скульптура посвящена "заслугам" Путина. Автор идеи, пожелавший остаться анонимным, с издевкой обозвал Путина "вообще красавчиком года": "Мне нужно было наградить кого-то премией Бэлл-Энда. И я думаю, что есть один человек, который в этом году вообще был красавчиком – это Владимир Путин".

Как пишет The Independent, Путин в форме пениса изобразили в знак протеста против российской агрессии.

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Прохожим раздавали яйца, которыми можно было бросать по скульптуре.

Автор проекта заявил СМИ, что планирует продавать миниатюры "путинов", а вырученные деньги передавать украинским беженцам. Скульптуру создали за две-три недели.

Путина высмеивают в мире

Буквально в прошлом месяце группа чешских активистов выставила на аукцион скульптуру обнаженного Путина, сидящего на богато украшенном золотом унитазе, а выручку используют для покупки и отправки боевого беспилотника ВСУ.

Пародируя монарха, держащего скипетр, российский президент, как было замечено, сжимал туалетную щетку и стиральную машину, из которой текла "кровь". Стартовая цена была установлена в размере 10 тысяч евро. Аукцион завершится 20 декабря.

В декабре в центре Праги появился памятник Путину – в виде гоблина, держащего газовый балон. По словам автора памятника Душана Достала, работа под названием "Ариман" изображает демона из персидской мифологии.

Летом скульптура Путина появилась и в Нью-Йорке. Тогда российский президент сидел верхом на танке в кровавой краске. А в Германии местные активисты изобразили Путина, пытающегося проглотить карту Украины.

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