Через месяц скульптуру планируют продать на аукционе, а деньги перечислят на ВСУ.

В Праге установили памятник президенту России Владимиру Путину. Диктатора изобразили в виде гоблина, держащего газовый кран.

Как пишет wydarzenia.interia.pl, монумент установили на месте, где раньше стоял памятник советскому маршалу Коневу.

По словам автора памятника Душана Достала, работа называется "Ариман". Это демон из персидской мифологии, который является абсолютным злом.

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Отмечается, что российский диктатор изображен с поднятой рукой, демонстрируя нацистское приветствие. Таким образом автор хотел показать, что Путин продолжает дело Гитлера.

Чешский бизнесмен Далибор Дедек, который причастен к установке монумента, подчеркнул, что этой акцией авторы идеи хотят показать чехам, что война в Украине еще продолжается, поэтому надо морально и материально поддержать украинцев.

Через месяц скульптуру гоблина-Путина планируют продать на аукционе. Вырученные деньги перечислят на ВСУ.

Памятники Путину

В июле 2022 года в Германии выставили на аукцион скульптуру "Ненасытный Путин". Вырученные деньги планировали передать на помощь украинским беженцам. Скульптор изобразил российского президента, который пытается проглотить карту Украины.

В августе в Центральном парке Нью-Йорка установили скульптуру Путина, сидящего верхом на танке. Примечательно, что российский диктатор кроваво-красного цвета.

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