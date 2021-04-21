В условиях пандемии COVID-19 впервые в истории Национальный чемпионат британских городских глашатаев пройдет в тишине.
В 2021 году участников будут оцениваться по письменным речам, пишет The Guardian.
Читайте такжеMcDonald's решил платить за собеседования по $50: люди не идут работатьОбычно судьи обращают внимание на три характеристики глашатая: громкость и ясность, дикция и интонация, а также содержательная часть речи. Однако в этом году у кандидатов будет лишь 140 написанных слов, чтобы впечатлить судей.
Отмечается, что текст должен быть интересным, удерживать внимание аудитории и подчиняться определенному ритму. В объем из 140 слов также входит традиционное тройное "Oyezs!" в начале - своеобразный призыв аудитории к вниманию - и "Боже, храни королеву!" в конце.
Тема конкурса в этом году - "Природа и окружающая среда". Мероприятие приурочено к неделе психического здоровья 10-16 мая. Все средства, собранные в результате конкурса, пойдут в благотворительную инициативу Shout, которая оказывает людям психологическую поддержку с помощью текстовых сообщений.
Победителя объявят 13 мая.
Главные новости Украины и мира на утро 21 апреля
Вас также могут заинтересовать новости:
- Индийская фабрика делала матрасы из грязных медицинских масок (фото)
- Прощание с принцем Филиппом нарушила голая женщина (видео)
- В Британии ради эксперимента устроят большой концерт без масок и дистанции
- Во Львове дорога превратилась в сплошную лужу – там поселились утки (фото)
- В Харькове посреди улицы разгуливал бобр (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram