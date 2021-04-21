В этом году участников не смогут оценить по качеству произнесенных ими речей - только написанных.

В условиях пандемии COVID-19 впервые в истории Национальный чемпионат британских городских глашатаев пройдет в тишине.

В 2021 году участников будут оцениваться по письменным речам, пишет The Guardian.

Читайте такжеMcDonald's решил платить за собеседования по $50: люди не идут работатьОбычно судьи обращают внимание на три характеристики глашатая: громкость и ясность, дикция и интонация, а также содержательная часть речи. Однако в этом году у кандидатов будет лишь 140 написанных слов, чтобы впечатлить судей.

Отмечается, что текст должен быть интересным, удерживать внимание аудитории и подчиняться определенному ритму. В объем из 140 слов также входит традиционное тройное "Oyezs!" в начале - своеобразный призыв аудитории к вниманию - и "Боже, храни королеву!" в конце.

Тема конкурса в этом году - "Природа и окружающая среда". Мероприятие приурочено к неделе психического здоровья 10-16 мая. Все средства, собранные в результате конкурса, пойдут в благотворительную инициативу Shout, которая оказывает людям психологическую поддержку с помощью текстовых сообщений.

Победителя объявят 13 мая.

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Перевод: Катерина Комолова