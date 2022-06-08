Украинцы пообещали селекционировать специальное биологическое оружие - "боевых баранов".

В сети показали третье видео "подразделения Байдена". Украинские активисты-пенсионеры обратились к президенту Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом сообщает издание "ASPI.News".

Они продемонстрировали "школьный дневник" Кадырова и указали, что его заявления не понимают даже чеченцы из-за постоянного "дон-дон". Украинцы пообещали селекционировать специальное биологическое оружие - "боевых баранов", которых будут засылать в круг общения Рамзана Кадырова.

Напомним, ранее в сети появилась видеопародия на известные "отряды Путина". В них российские пенсионеры несут чушь о России и "мировых" заговорах. Украинский же вариант - вполне патриотичный продукт. Называется он "подразделение Байдена".