Сообщается, что возраст продемонстрированных мумий может быть более тысячи лет.

Уфолог Хайме Мауссан на публичных слушаниях в Конгрессе Мексики представил две мумии, которые, как он утверждает, являются останками инопланетян, передает мексиканская газета El Universal.

"Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции... Это не существа, найденные после катастрофы НЛО. Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели", - заявил уфолог под присягой.

Одна из продемонстрированных им мумий была найдена в городе Куско в Перу. По словам Муассана, представленные им образцы исследовали в Автономном национальном университете Мексики (UNAM). И якобы с помощью радиоуглеродного анализа ученые определили, что возраст мумий более тысячи лет.

Публичные слушания были посвящены определению основ законодательства относительно неопознанных аномальных воздушных явлений. Участие в них приняли астрофизик и директор проекта Галилео в Гарварде Ави Леб, член Палаты представителей Японии Йосихар Асакава, а также один из трех свидетелей слушаний по делу НЛО в Америке, бывший пилот ВМС США и исполнительный директор организации "Американцы за безопасную авиакосмическую промышленность" Райан Грейвс и другие эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что Ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что нашел вместе с коллегами крошечные металлические сферы, прибывшие из-за пределов Солнечной системы. Он убежден, что объекты принадлежат инопланетянам.

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