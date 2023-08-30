Ученый из Гарварда нашел тысячи сфер в Тихом океане, прибывших из-за пределов Солнечной системы

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что нашел вместе с коллегами крошечные металлические сферы, прибывшие из-за пределов Солнечной системы. Он убежден, что объекты принадлежат инопланетянам.

Как пишет Daily Mail, Леб во время экспедиции к месту падения в 2014 году межзвездного объекта CNEOS1 (2014-01-08) или IM1 вместе с коллегами нашел десятки металлических сфер, хотя их может быть гораздо больше на дне. Химический состав многих сфер не соответствует известным природным или искусственным сплавам.

По мнению ученого, эти объекты могут быть обломками космического аппарата инопланетян. Согласно анализу, сферы богаты бериллием, лантаном и ураном, а также содержат несколько элементов, таких как рений, который является одним из самых редких химических элементов, обнаруженных на Земле.

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По словам Леба, химические соединения в составе фрагментов не соответствуют сплавам, обнаруженным на Земле, Луне, Марсе или в метеоритах из Солнечной системы. Сам же ученый уже много лет утверждает, что инопланетяне могли посещать Землю. Так, известный межзвездный объект Оумуамуа, который многие ученые считают обычным камнем, сам Леб считает вероятной инопланетной технологией.

Как отмечается, уже доказано, что в 2014 году на Землю упал объект IM1, который в результате взрыва распался на части и упал в воды Тихого океана. Затем Леб предположил, что это может быть межзвездный объект. Некоторые ученые разделяют его мнение.

Теперь Леб подчеркивает, что у него есть доказательства того, что этот объект определенно прибыл из-за пределов Солнечной системы. Ему осталось доказать, что объект может иметь искусственное происхождение, то есть может быть обломком космического корабля инопланетян.

Другие новости об инопланетянах

Как сообщал УНИАН, два года назад Пентагон опубликовал документ, в котором утверждалось, что Минобороны США не имеет объяснений появления десятков неустановленных летающих объектов, которые видели военные пилоты.

В июне в NASA впервые открыто заявили об исследовании неопознанных аномальных объектов или явлений. В частности, ученые изучили более 800 сообщений о неизвестных летающих объектах. Однако лишь часть из них не поддается научному объяснению.

Экс-сотрудник американской разведки Дэвид Груш недавно на открытых слушаниях в Конгрессе заявил, что власти США имеют образцы "нечеловеческих" биологических веществ, собранные в местах "падения НЛО".

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