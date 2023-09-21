О значении некоторых выражений можно догадаться логически.

В украинском языке существует много фразеологизмов, значение которых иногда трудно понять. Известный лингвист и учитель Александр Авраменко рассказал о значении некоторых интересных выражений и объяснил, как можно догадаться, что они означают.

В частности, первый из фразеологизмов "кусать локти" - означает сожалеть, проявлять досаду.

Также он привел еще несколько интересных фразеологизмов, о значении которых можно догадаться, если логически поразмыслить.

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Так, фразеологизм "воды в рот набрать" означает молчать, потому что когда вода во рту, говорить ты не можешь.

Выражение "копилити губу" означает обижаться, потому что у многих людей такое выражение лица, когда они обижаются.

И наконец выражение "выводить на чистую воду" означает разоблачать. Языковед пояснил: легче что-то увидеть в воде, когда она чистая, чем когда мутная. Поэтому это выражение и означает - разоблачать, увидеть все недостатки человека.

Языковые советы от Авраменко

Ранее Авраменко ответил, есть ли в украинском языке слово "ждать". Некоторые люди ошибочно полагают, что те, кто говорят "ждать", разговаривают на суржике. Но это слово встречается в произведениях многих известных авторов. Также о его присущности украинскому языку свидетельствует ряд однокоренных слов.

Также он объяснил, в чем разница между словами "несколько" и пара", и когда их надо употреблять.

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