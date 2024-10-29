Изменения также важны для изготовления противоядий от яда змей.

Исследователи потратили много лет на то, чтобы обнаружить, что на самом деле королевская кобра имеет четыре отдельных вида, а не один.

Эти змеи (Ophiophagus hannah) обитают в большей части Азии, от Индии и Китая до Филиппин и Зондских островов. Королевские кобры - самые длинные ядовитые змеи в мире, которые могут достигать 5,6 метров в длину, пишет IFLScience.

Подсказки о том, что это могут быть разные виды, появились из-за большого количества различий во внешнем виде между популяциями в этих странах. Несмотря на это, королевская кобра классифицировалась как единый, но очень изменчивый вид с 1836 года.

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В 2021 году ведущий исследователь Гоури Шанкар и его коллеги обнаружили, что в четырех различных популяциях королевских кобр по всему ареалу их обитания существуют генетические различия. Новое исследование выявило различия как в физических характеристиках змей, так и в узорах полос, обнаруженных на их чешуе. Изучив 153 образца, включая пять образцов скелета, группа провела морфологический и генетический анализы. Авторы в своей новой статье, опубликованной в European Journal of Taxonomy. отметили:

"Взрослые особи из популяции Лусона, в отличие от молодых, не имеют каких-либо заметных бледных полос. У взрослых особей O. salvatana полосы у взрослых особей слабые и едва различимые, что создает пятнистый, почти не имеющий полос вид. O. hannah, показывает меньшее количество полос по сравнению с O. bungarus, у которого их гораздо больше".

Четыре вида были названы северной королевской коброй (Ophiophagus hannah), королевской кобра Сунда (Ophiophagus bungarus), королевской кобра Западных Гат (Ophiophagus kaalinga) и королевской кобра Лусон (Ophiophagus salvatana), которая встречается только на острове Лусон на севере Филиппин.

"Мы надеемся, что их статус как уникальных региональных представителей знакового рода вдохновит местное население смотреть на них с гордостью, как это уже происходит в некоторых местах (например, Карнатака, Индия), а не с отвращением и страхом", - отмечаеют ученые.

В частности, гораздо меньшие ареалы, принадлежащие O. kaalinga и O. salvatana, могут оказаться под угрозой из-за изменения климата, разрушения среды обитания или стихийных бедствий.

Изменения также важны и для изготовления противоядий от яда змей. В настоящее время существует только одно противоядие для королевской кобры, но исследователи предполагают, что можно было бы сделать еще три, чтобы лучше противодействовать эффектам всех вариаций ядов каждого вида.

Новости о ядовитых животных

Яд - один из древнейших и самых эффективных видов оружия животного мира, обеспечивающий существ эффективным средством нападения или защиты. Считается, что паучий яд, например, образовался из одного белка 375 миллионов лет назад, тогда как змеиный яд впервые появился 60-80 миллионов лет назад.

Примерно 15% животных являются ядовитыми - от медуз размером с ноготь до гигантских ящериц и змей. Издание Live Science назвало 32 самых ядовитых существа на Земле.

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