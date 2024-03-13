Если с юности не отучить этих собак от дурной привычки, это станет проблемой на всю собачью жизнь.

Среди более 220 племенных пород собак всегда можно подобрать такую, которая подойдет вам лучше всего. При этом стоит обращать внимание не только на внешность пса, но и на черты характера, присущие породе.

Как пишет издание Scotsman, некоторые породы собак могут демонстрировать деструктивное поведение, например, от скуки жевать все, что найдут в доме - от носков до мебели. Побороть эту проблему можно при правильном воспитании и дрессировке собаки. Но это потребует времени, в течение которого ваши материальные потери могут быть значительными.

Именно поэтому стоит заранее понимать, представители каких пород более склонны жевать вещи хозяина. Вот 10 пород собак, которые действительно часто имеют такую проблему:

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Лабрадор-ретривер . Эта порода очень популярна, но большинство владельцев имели неприятный опыт с деструктивным поведением питомца и потеряли как минимум одну пару удобных домашних тапочек. Чихуахуа . Удивительно, сколько вреда может нанести крошечная чихуахуа, если ей будет скучно. Ее крошечные острые зубы могут кромсать ковры, одежду и мебель. Именно поэтому стоит позаботиться, чтобы ваш маленький разрушитель мог куда-то девать свою энергию без вреда вашему имуществу. Ротвейлеры в основном послушные и милые породы, но они тоже жуют. И к сожалению не только то, что положат им в миску. Часто для них это просто способ познавать мир, но тревога, стресс и скука могут усугубить ситуацию. Бигль. Оставленный в одиночестве этот пес не только будет жевать все, что найдет, но также может завывать и нервного рыть пол. Так что если в доме ковер, имейте это в виду. Регулярные физические упражнения могут решить проблему. Немецкий дог . Эта порода особенно активно жует все вокруг в молодом возрасте. Доги часто вырастают из этого, но слишком долго оставлять их в одиночестве не стоит - могут вспомнить бурную юность. Боксеры . Если боксеры не получают много упражнений, они будут тратить энергию на менее позитивные занятия, например, на уничтожение вашей обуви. Большое количество жевательных игрушек может помочь защитить ваши вещи от этой породы. Далматинцы были выращены как каретные собаки, которые бегали рядом с транспортными средствами, чтобы защитить своих обитателей, поэтому они рождены, чтобы наслаждаться физическими упражнениями. Если они пропустят долгую прогулку, они будут разочарованы и выразят вам свой протест на ваших вещах. Оставлять их в одиночестве тоже не стоит. Такса . Иногда кажется, что только владельцы такс знают, насколько разрушительными могут быть их любимые "сосисочки". Иногда трудно понять, зачем они вообще это делают - даже после большого количества физических упражнений они просто решат, что им очень, очень хочется пожевать ваш левый ботинок или что-то другое, до чего смогут дотянуться. Бордер-колли являются едва ли не самыми умными собаками в мире, и они любят иметь кучу "работы", чтобы чувствовать себя нужными. Если им нечем заняться, они придумывают собственные игры, а самым популярным занятием является "разрушать гостиную". Джек-рассел-терьер . Всегда активный пес воспринимает все вокруг как игрушку. А самый интересный вид игры - узнать что внутри игрушки. Обязательно много играйте с собачкой, используя ее настоящие игрушки, и, надейтесь, что в следующий раз, когда она захочет красиво что-то пожевать, то выберет именно игрушку, а не неосторожно оставленный в гостиной кошелек.

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