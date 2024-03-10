Если вы живете в частном доме, для вас запах собаки не будет проблемой, но в закрытом помещении эти собачки быстро испортят воздух.

Среди 200 с лишним племенных собачьих пород всегда можно подобрать такую, которая подойдет вам лучше всего. Однако учитывать надо не только преимущества, но и недостатки породы. Некоторые из них могут существенно перекрыть для вас все хорошие стороны.

Издание Scotsman проанализировало данные Американского кинологического клуба и составило топ-10 самых вонючих собачьих пород. Какими бы ласковыми, верными или милыми ни были эти собачки, лучше обходить их стороной, если вы живете в квартире или просто очень чувствительны к запаху "псятины".

Лабрадор-ретривер . Большинство владельцев лабрадоров быстро привыкают к запаху своего любимца, многим он даже нравится, но посторонний человек, который придет в ваш дом, сразу почувствует запах и вряд ли останется в восторге. К тому же лабрадоры обожают вываляться в чем-нибудь вонючем и потом с гордостью принести этот запах домой. Бладхаунд . Сочетание естественной жирной шерсти и большого количества рыхлой складчатой кожи означает, что бладхаунд является довольно вонючей породой - регулярное купание может помочь, но никогда полностью не избавит от собачьего запаха. Они также подвержены ушным инфекциям, которые создают другие неприятные запахи. Бигль . От природы имеет сильный запах, который помогает ему отслеживать других членов стаи во время охоты. Основным источником запаха является его жирная короткая шерсть. Мопс . Может быть несколько причин, почему ваш мопс пахнет неприятно: представители породы часто страдают метеоризмом, а их морщинистая кожа может накапливать разнообразный хлам, который со временем начинает вонять. Толстая двойная шерсть сенбернара идеально подходит для сохранения тепла в его родной снежной альпийской среде, но имеет свойство удерживать запахи. Они также пускают много слюны, что добавляет проблем с вонью. Английский бульдог. Бульдоги особенно склонны к выделению неприятного запаха изо рта из-за кариеса, вызванного неправильным расположением зубов. У них также есть морщины на морде, которые могут захватывать частицы пищи, а кожа под хвостом может легко инфицироваться, вызывая неприятный запах. Йоркширский терьер . Его роскошная шерсть быстро накапливает грязь, как и его мохнатые уши, а кожа вокруг рта склонна к инфицированию. Однако регулярный уход и купание сведет к минимуму нежелательные запахи. Боксер . Нет деликатного способа выразить это: боксер - это порода, которая имеет серьезную проблему с метеоризмом. Они также часто страдают от пищевой аллергии, вызывающей зуд и неприятный запах кожи. Будьте очень внимательным к тому, чем вы их кормите - можно несколько смягчить ситуацию. Кокер спаниель . С длинными свисающими ушами и маслянистой шерстью кокер-спаниель - это еще одна собака, которой нужно много ухода, чтобы она не воняла слишком сильно. Шарпей . Проблемы с гигиеной возникают из-за складок кожи. Чтобы сохранить морщинистого шарпея чистым, вам нужно ежедневно мыть его и полностью купать по крайней мере три раза в неделю.

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