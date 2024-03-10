Причины плохого запаха от собаки могут быть довольно разными / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Среди 200 с лишним племенных собачьих пород всегда можно подобрать такую, которая подойдет вам лучше всего. Однако учитывать надо не только преимущества, но и недостатки породы. Некоторые из них могут существенно перекрыть для вас все хорошие стороны.

Издание Scotsman проанализировало данные Американского кинологического клуба и составило топ-10 самых вонючих собачьих пород. Какими бы ласковыми, верными или милыми ни были эти собачки, лучше обходить их стороной, если вы живете в квартире или просто очень чувствительны к запаху "псятины".

  1. Лабрадор-ретривер. Большинство владельцев лабрадоров быстро привыкают к запаху своего любимца, многим он даже нравится, но посторонний человек, который придет в ваш дом, сразу почувствует запах и вряд ли останется в восторге. К тому же лабрадоры обожают вываляться в чем-нибудь вонючем и потом с гордостью принести этот запах домой.
  2. Бладхаунд. Сочетание естественной жирной шерсти и большого количества рыхлой складчатой кожи означает, что бладхаунд является довольно вонючей породой - регулярное купание может помочь, но никогда полностью не избавит от собачьего запаха. Они также подвержены ушным инфекциям, которые создают другие неприятные запахи.
  3. Бигль. От природы имеет сильный запах, который помогает ему отслеживать других членов стаи во время охоты. Основным источником запаха является его жирная короткая шерсть.
  4. Мопс. Может быть несколько причин, почему ваш мопс пахнет неприятно: представители породы часто страдают метеоризмом, а их морщинистая кожа может накапливать разнообразный хлам, который со временем начинает вонять.
  5. Толстая двойная шерсть сенбернара идеально подходит для сохранения тепла в его родной снежной альпийской среде, но имеет свойство удерживать запахи. Они также пускают много слюны, что добавляет проблем с вонью.
  6. Английский бульдог. Бульдоги особенно склонны к выделению неприятного запаха изо рта из-за кариеса, вызванного неправильным расположением зубов. У них также есть морщины на морде, которые могут захватывать частицы пищи, а кожа под хвостом может легко инфицироваться, вызывая неприятный запах.
  7. Йоркширский терьер. Его роскошная шерсть быстро накапливает грязь, как и его мохнатые уши, а кожа вокруг рта склонна к инфицированию. Однако регулярный уход и купание сведет к минимуму нежелательные запахи.
  8. Боксер. Нет деликатного способа выразить это: боксер - это порода, которая имеет серьезную проблему с метеоризмом. Они также часто страдают от пищевой аллергии, вызывающей зуд и неприятный запах кожи. Будьте очень внимательным к тому, чем вы их кормите - можно несколько смягчить ситуацию.
  9. Кокер спаниель. С длинными свисающими ушами и маслянистой шерстью кокер-спаниель - это еще одна собака, которой нужно много ухода, чтобы она не воняла слишком сильно.
  10. Шарпей. Проблемы с гигиеной возникают из-за складок кожи. Чтобы сохранить морщинистого шарпея чистым, вам нужно ежедневно мыть его и полностью купать по крайней мере три раза в неделю.

Другие материалы о домашних любимцах

Как писал УНИАН, даже взрослые коты обожают играть со своим хозяином. Иногда это становится проблемой, например, когда вам нужно поработать за компьютером, а кот все время лезет на клавиатуру, пытаясь устроиться между вами и монитором. Этому поведению есть неожиданное объяснение.

Видео дня

Также мы рассказывали о том, какие породы кошек отличаются самым игривым характером.

Вас также могут заинтересовать новости: