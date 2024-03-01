Этим энергичным собачкам нужен не менее энергичный хозяин - другим будет трудно.

В мире существуют сотни самых разнообразных собачьих пород - каждая со своими особенностями. И для одних владельцев, определенные особенности породы будут плюсом, для других - недостатком. Именно поэтому так важно серьезно подойти к выбору породы своей новой собаки.

Издание Scotsman составило список 10 самых энергичных собачьих пород. Эти песики станут хорошей компанией для детей и подростков, особенно, если семья проживает в собственном доме. Но в то же время эти собаки вряд ли подойдут пожилым людям, проживающим в квартире. Итак, вот список 10 собак, которые обожают гулять на улице и всегда полны энергии:

Бордер-колли. Созданы для того, чтобы бегать много километров, пася овец. Ежедневная прогулка вокруг квартала не будет достаточным упражнением для бордер-колли. Они идеальные компаньоны для любителей пробежек, но хозяину придется приложить немало усилий, чтобы утомить своего пса на пробежке. Далматины . Порода собак, которая никогда не устает бегать за теннисным мячом. Сейчас их чаще всего можно увидеть, как они счастливо сопровождают хозяина-бегуна. Бретонский эпаньоль . Бретонцы любят все виды физических упражнений - бег, пешие прогулки и плавание. Они идеальные домашние животные для активной семьи и хорошо ладят с детьми. Лейкленд-терьер . Эту породу создали, чтобы отгонять хищников от скота. Сегодня они являются идеалом для активных владельцев собак, страдающих аллергией - эти собачки почти не линяют и имеют гипоаллергенную шерсть. Венгерская выжла . Выведена для соколиной охоты еще в 14 веке. Когда-то эти собаки проводили целый день, счастливо путешествуя по огромным венгерским равнинам во время охоты. Сегодня это замечательный питомец для активной семьи, которая может по очереди выводить собаку на долгие прогулки. Доберман . Также известный как доберман-пинчер, доберман - еще одна собака, которой нужно не менее двух часов упражнений. Его длинные, спортивные ноги и острый интеллект сделали его популярным выбором для проведения поисково-спасательных операций. Бельгийская овчарка . Также известная как бельгийский малинуа - еще одна пастушья порода, которая любит много бегать. Им нужно минимум два часа упражнений в день, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми. Красный (рыжий) кунхаунд . Очень редкая порода, выведенная для путешествий и плавания по различным ландшафтам во время охоты на различных животных, в том числе на енотов. Они отличаются невероятной выносливостью и могут пробегать километры. Джек-рассел-терьер . Не только крупные породы собак требуют много упражнений - у джек-рассел-терьеров короткие лапы, но они любят долгие прогулки и походы. И если у них не было достаточно длительной прогулки, они обязательно сообщат вам об этом. Немецкая короткошерстная легавая . Выведена для охоты целый день в поле, поэтому от беготни она не устает. Почти так же комфортно чувствует себя в воде, как и на суше.

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Как писал УНИАН, даже опытные ветеринары боятся иметь дело с определёнными породами собак. Специалисты отмечают, что проблема не в самих животных, а в невежестве их владельцев.

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Также мы рассказывали про 7 самых популярных собачьих пород. Если в вашем дворе сейчас кто-то гуляет с собакой, почти наверняка, тот песик есть в этом списке.

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