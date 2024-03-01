В мире существуют сотни самых разнообразных собачьих пород - каждая со своими особенностями. И для одних владельцев, определенные особенности породы будут плюсом, для других - недостатком. Именно поэтому так важно серьезно подойти к выбору породы своей новой собаки.
Издание Scotsman составило список 10 самых энергичных собачьих пород. Эти песики станут хорошей компанией для детей и подростков, особенно, если семья проживает в собственном доме. Но в то же время эти собаки вряд ли подойдут пожилым людям, проживающим в квартире. Итак, вот список 10 собак, которые обожают гулять на улице и всегда полны энергии:
- Бордер-колли. Созданы для того, чтобы бегать много километров, пася овец. Ежедневная прогулка вокруг квартала не будет достаточным упражнением для бордер-колли. Они идеальные компаньоны для любителей пробежек, но хозяину придется приложить немало усилий, чтобы утомить своего пса на пробежке.
- Далматины. Порода собак, которая никогда не устает бегать за теннисным мячом. Сейчас их чаще всего можно увидеть, как они счастливо сопровождают хозяина-бегуна.
- Бретонский эпаньоль. Бретонцы любят все виды физических упражнений - бег, пешие прогулки и плавание. Они идеальные домашние животные для активной семьи и хорошо ладят с детьми.
- Лейкленд-терьер. Эту породу создали, чтобы отгонять хищников от скота. Сегодня они являются идеалом для активных владельцев собак, страдающих аллергией - эти собачки почти не линяют и имеют гипоаллергенную шерсть.
- Венгерская выжла. Выведена для соколиной охоты еще в 14 веке. Когда-то эти собаки проводили целый день, счастливо путешествуя по огромным венгерским равнинам во время охоты. Сегодня это замечательный питомец для активной семьи, которая может по очереди выводить собаку на долгие прогулки.
- Доберман. Также известный как доберман-пинчер, доберман - еще одна собака, которой нужно не менее двух часов упражнений. Его длинные, спортивные ноги и острый интеллект сделали его популярным выбором для проведения поисково-спасательных операций.
- Бельгийская овчарка. Также известная как бельгийский малинуа - еще одна пастушья порода, которая любит много бегать. Им нужно минимум два часа упражнений в день, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми.
- Красный (рыжий) кунхаунд. Очень редкая порода, выведенная для путешествий и плавания по различным ландшафтам во время охоты на различных животных, в том числе на енотов. Они отличаются невероятной выносливостью и могут пробегать километры.
- Джек-рассел-терьер. Не только крупные породы собак требуют много упражнений - у джек-рассел-терьеров короткие лапы, но они любят долгие прогулки и походы. И если у них не было достаточно длительной прогулки, они обязательно сообщат вам об этом.
- Немецкая короткошерстная легавая. Выведена для охоты целый день в поле, поэтому от беготни она не устает. Почти так же комфортно чувствует себя в воде, как и на суше.
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Как писал УНИАН, даже опытные ветеринары боятся иметь дело с определёнными породами собак. Специалисты отмечают, что проблема не в самих животных, а в невежестве их владельцев.
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