Чтобы вовремя справиться с заданием, нужно "включить" логическое мышление.

Визуальные загадки для детей и взрослых с животными, на которых есть много мелких деталей, позволяют хорошо поработать над собой, в частности, улучшить внимательность и стать более собранными.

Если вы реальный "ваятель", то среди немалого количества страусов найдете странного за 10 секунд без проблем. Ваши внимательность и сообразительность должны быть на "отметке максимум" - не бойтесь увеличивать масштаб картинки, активно рассматривайте все и при этом "включайте" логическое мышление.

Вы можете подумать, что ваши глаза вас обманывают, или ни одна из птиц не является странной. Оставьте такие мысли. Среди этих птиц точно есть одна, которая от остальных отличается.

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Подумайте, почему же именно "ваятель" имеет больше всего шансов ее разыскать? Это вам серьезная подсказка, возможно, вы осознаете, на что стоит больше всего обращать внимание.

Сейчас вы поймете о чем шла речь - мы раскроем правильный ответ. Чудаковатая птица находилась во второй строке, если считать сверху изображения. Она необычная, поскольку часть ее лапы не белая, как у остальных, а имеет другую окраску.

Интересная загадка на логику - попробуйте свои силы

Если вы нереальный мастак, то среди большого количества цифр 4575 без труда за 15 секунд разыщете странное число.

В первую очередь возьмите себя в руки - в глазах от большого количества цифр может начать мерцать, поэтому очень важно быстро адаптироваться и активно проводить поиски, чтобы одержать победу.

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