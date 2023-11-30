Не тратьте драгоценное время впустую и сможете справиться с задачей вовремя.

Некоторые люди имеют мощный IQ - очень высокий коэффициент интеллекта, и об этом могут даже не догадываться. Может быть, это о вас. Исправьте ситуацию - попробуйте вовремя найти в лесу коварную сову, которая хорошенько спрятана.

На картинке-оптической иллюзии вы увидите деревья, кабанов, и где-то там есть птица, которую нужно очень быстро разыскать. Найти сову за 9 секунд способны лишь те люди, которые на самом деле обладают мощным интеллектом.

Если вы уже поняли, как можно очень быстро справиться с задачей, - засекайте время и не теряйте драгоценные миллисекунды на мелочи, - например, на бесцельное разглядывание кабанов.

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Возможно, время, отведенное на выполнение задания закончилось, а коварная сова так и не попала в ваше поле зрения, - в таком случае стоит изменить подход к работе. Отведите взгляд в сторону, закройте глаза, выдохните, а потом снова спокойно поищите сову. Сканируйте изображение взглядом и не сдавайтесь, - тогда вы точно рано или поздно разыщете птицу.

Сейчас мы покажем вам, где же находилась коварная сова в лесу.

Вот такая сложная головоломка размещена ранее

В хлеву нужно за 7 секунд найти отлично спрятанного кота.

На картинке вы сначала увидите много коров, сено и мужчину с вилами, который работает. Где-то в хлеву тоже есть хвостатый. Отмечалось, что вовремя найти кота на картинке-головоломке сможет только 1 человек из 10.

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