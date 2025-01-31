Время на поиски очень ограничено!

Считается, что оптические иллюзии стимулируют мозговую деятельность и даже могут улучшать внимание. Кроме того, такие тесты свидетельствуют об интересе к вызовам для мозга.

Попробуйте внимательно рассмотреть картинку ниже, чтобы успеть за девять секунд увидеть на ней число, которое отличается от 673. Сначала может показаться, что это легко, однако не спешите с выводами.

Числовые иллюзии сложнее обычных, поскольку цифры на картинке "сливаются", мешая вам найти то, что ищете.

Видео дня

Можете начинать!

Ответ на иллюзию

Мы обозначили "правильное" число светлым цветом.

Головоломки от УНИАН

Фанаты числовых иллюзий точно захотят испытать свои силы с другой загадкой. На этот раз предлагаем отыскать "особое" число среди сотни 6761.

А если вам хочется отвлечься от чисел, то можете поискать таинственного фазана среди кучи петухов.

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