Людям нравится рассматривать изображения, на которых спрятано что-то необычное и неизвестное. Возможно, это одна из причин такой популярности оптических иллюзий.
Попробуйте развлечься с помощью нового теста от УНИАН, в котором среди милых ежиков спрятали другое животное. Чтобы поиски были еще более сложными, мы не скажем, кого именно надо искать.
Помните, что животное может находиться в любой части изображения. А главное - оно искусно сливается с другими деталями картинки.
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Правильный ответ на оптическую иллюзию
На спине одного из ежиков спрятался милый суслик.
Другие тесты и оптические иллюзии
Ранее мы публиковали интересный визуальный тест, который поможет вам больше узнать о себе. Результаты зависят от того, какое животное вы увидите первым.
А если вы любите головоломки, то предлагаем принять вызов и решить сложную математическую иллюзию с сотней одинаковых чисел.