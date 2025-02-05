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Людям нравится рассматривать изображения, на которых спрятано что-то необычное и неизвестное. Возможно, это одна из причин такой популярности оптических иллюзий.

Попробуйте развлечься с помощью нового теста от УНИАН, в котором среди милых ежиков спрятали другое животное. Чтобы поиски были еще более сложными, мы не скажем, кого именно надо искать.

Помните, что животное может находиться в любой части изображения. А главное - оно искусно сливается с другими деталями картинки.

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Правильный ответ на оптическую иллюзию

На спине одного из ежиков спрятался милый суслик.

Другие тесты и оптические иллюзии

Ранее мы публиковали интересный визуальный тест, который поможет вам больше узнать о себе. Результаты зависят от того, какое животное вы увидите первым.

А если вы любите головоломки, то предлагаем принять вызов и решить сложную математическую иллюзию с сотней одинаковых чисел.

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