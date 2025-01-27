Искать придется среди сотни одинаковых чисел.

В отличие от математических загадок, для решения головоломок с числами понадобится очень ограниченное количество знаний, которые вы помните еще со школы.

УНИАН представляет вам очень сложную числовую оптическую иллюзию, где среди сотни чисел 6761 спрятали другое нечетное число. На поиски есть всего семь секунд, поэтому стоит спешить.

Конечно, вы можете продолжать поиски и после того, как время закончилось, однако тогда не сможете попасть в "топ" лучших.

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Ответ на оптическую иллюзию

Лишним на картинке было число 6767. Соглашаемся, что найти его было невероятно трудно, поскольку 1 и 7 очень похожи.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы публиковали очень сложный математический тест на внимательность и способность мыслить логически. Вы должны найти закономерность в наборе цифр 8 549 176 320 8 549.

А отдохнуть от цифр можно с помощью головоломки по поиску ошибок. Рассмотрите картинку и определите, что с ней не так.

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