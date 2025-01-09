Справиться с заданием нужно за восемь секунд.

Оптические иллюзии с числами могут быть невероятно коварными. Дело в том, что цифры очень легко сливаются, мешая сфокусироваться и найти необходимое.

Сегодня УНИАН предлагает вам именно такую иллюзию. Если вы сможете уложиться в восемь секунд, то будьте уверены, что имеете все шансы стать "профи" в решении головоломок!

На розовом фоне изображены десятки чисел 838. Все они одинаковые, кроме одной. Вам нужно внимательно рассмотреть строки и найти то самое, особое число.

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Готовы? Тогда начинайте!

Правильный ответ

Среди одинаковых чисел спряталось 888. Восьмерка немного похожа на тройку, поэтому ее так трудно отыскать быстро.

Головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали нашим читателям отыскать "пришельца" на фотографии семьи, которая устроила себе фотосессию.

Также попробуйте быстро найти логическую ошибку на изображении кухни, на которой девушка готовится к прибытию гостей.

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