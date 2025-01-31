Что не так в бассейне: быстрый тест для проверки IQ за 5 секунд

Попробуйте представить себя на месте пловцов, чтобы точно установить, что же не так.

Головоломки позволяют задействовать творческую сторону вашего ума и заставить мозг работать по-другому. Они побуждают вас мыслить нестандартно.

УНИАН подготовил новый тест для проверки IQ. Если вы любите разгадывать различные загадки и головоломки, тогда это задание именно для вас. Для того, чтобы найти ответ, нужно не просто рассмотреть рисунок, но и проанализировать ситуацию, которая на нем изображена.

Ниже вы увидите изображение с бассейном. На дорожках плавают люди. Казалось бы – обычный день, что в этом странного?! Но есть один маленький нюанс, который "портит" картину. Вам нужно установить, о чем речь.

Видео дня

И сделать это будет довольно непросто, ведь на ответ у вас будет всего 5 секунд. Готовы проверить свои силы?!

Время пошло! Помните, это не просто тест на внимательность. Попробуйте представить себя на месте пловцов, чтобы точно установить, что же не так.

Время истекло. Вам удалось определить, что не так в изображении с бассейном? Если да, вы можете собой гордиться.

Если вы все еще ломаете голову, мы подскажем правильный ответ. Обратите внимание на дорожку слева. На ней находятся два человека.

Многие подумали бы, что в этом нет ничего удивительного, ведь иногда в бассейне бывает довольно людно. Но эти люди плывут навстречу друг другу, причем по центру дорожки, так что они непременно столкнутся.

Другие головоломки от УНИАН

Наблюдательность – это навык, который можно тренировать с помощью головоломок. Попробуйте определить, кто из трех людей, собравшихся возле магазинчика, работает парикмахером.

Или же можете проверить свои силы в головоломке, где нужно найти белок среди лисиц. Ответ нужно дать за 8 секунд, поэтому придется постараться.

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