Надо найти парикмахера за 5 секунд: быстрый тест на проверку уровня IQ

Главное - мыслить логически.

Обычно люди считают себя очень внимательными и наблюдательными, однако даже простые головоломки могут заставить их усомниться в этом.

Попробуйте проверить и себя с помощью интересного задания по поиску парикмахера. Вы должны внимательно рассмотреть рисунок и отыскать признаки того, что один из подростков является парикмахером.

Задание усложняет то, что люди стоят к вам спиной, рассматривая пирожные на витрине.

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Ответ

Думаем, что вы точно заметили ножницы в рюкзаке одной из девушек.

Другие загадки от УНИАН

Если вам нравятся сложные математические головоломки, то попробуйте разобраться с такой: на картинке изображены сотни чисел 789 и среди них только одно - уникальное.

Также вы можете проверить свою внимательность к деталям с помощью интересного рисунка с птицами, которые искусно прячут "чужака".

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