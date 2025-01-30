Надо найти парикмахера за 5 секунд: быстрый тест на проверку уровня IQ

Обычно люди считают себя очень внимательными и наблюдательными, однако даже простые головоломки могут заставить их усомниться в этом.
Попробуйте проверить и себя с помощью интересного задания по поиску парикмахера. Вы должны внимательно рассмотреть рисунок и отыскать признаки того, что один из подростков является парикмахером.
Задание усложняет то, что люди стоят к вам спиной, рассматривая пирожные на витрине.
Не забудьте, что у вас есть только пять секунд!
Ответ
Думаем, что вы точно заметили ножницы в рюкзаке одной из девушек.
Другие загадки от УНИАН
Если вам нравятся сложные математические головоломки, то попробуйте разобраться с такой: на картинке изображены сотни чисел 789 и среди них только одно - уникальное.
Также вы можете проверить свою внимательность к деталям с помощью интересного рисунка с птицами, которые искусно прячут "чужака".