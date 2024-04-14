Прямо сейчас вы можете посмотреть билеты ПДД и пройти онлайн-тест, чтобы узнать свои шансы на дороге.

Каждый будущий водитель, который хочет получить права, должен сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Экзамен делится на две части - теорию и практику, и если во втором случае достаточно просто уметь водить авто, то для проверки знаний нужно пройти тесты пдд - Украина ежегодно меняет "условия задачи", но сейчас у вас есть возможность проверить себя.

Интересные ПДД тесты онлайн с ответами - список вопросов

Экзамен на знание ПДД онлайн - важная часть экзаменации человека, который хочет управлять транспортным средством. С помощью перечня дорожно-транспортных ситуаций вы сможете выбрать ответ, который кажется вам наиболее правильным. Каждый ПДД тест в конце имеет ответ - так получится проверить, верно ли вы приняли решение, отвечая на тесты пдд онлайн.

Ниже представлены разные тесты пдд 2024, билеты и вопросы.

Видео дня

Билет №36. Вопрос №1952

Как оказать доврачебную помощь в случае термического ожога в дороге?

Вариант А - Вынести пострадавшего из зоны высокой температуры, проколоть волдыри, обработать пораженную поверхность вазелином или маслом и присыпать порошком.

- Вынести пострадавшего из зоны высокой температуры, проколоть волдыри, обработать пораженную поверхность вазелином или маслом и присыпать порошком. Вариант Б - Вынести пострадавшего из зоны высокой температуры, наложить сухую асептическую повязку или чистую хлопчатобумажную ткань.

- Вынести пострадавшего из зоны высокой температуры, наложить сухую асептическую повязку или чистую хлопчатобумажную ткань. Вариант В - Выполнить действия, указанные в ответе 1 или 2.

Правильный ответ - Б.

Билет №2. Вопрос №1860

Разрешено ли органам внутренних дел (Национальной полицией) провести административное задержание, если водитель нарушил Правила дорожного движения?

Вариант А - Разрешено.

- Разрешено. Вариант Б - Запрещено.

Правильный ответ - вариант А.

Билет №47. Вопрос №1327

Является ли остановка для выполнения требований данного знака обязательной?

Вариант А - Да.

- Да. Вариант Б - Нет.

Билет №83. Вопрос №879

В каких условиях водителям оперативных транспортных средств разрешено использовать фару-прожектор или фару-искатель?

Вариант А - Всегда в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

- Всегда в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Вариант Б - Во время выполнения служебных заданий, приняв меры для того, чтобы не ослеплять других участников дорожного движения.

Правильный ответ - вариант Б.

Билет №63. Вопрос №633

Разрешено ли водителю выполнить обгон во время движения в условиях недостаточной видимости?

Вариант А - Разрешено.

- Разрешено. Вариант Б - Запрещено.

Правильный ответ - вариант Б.

Билет №78. Вопрос №3106

При каких условиях разрешено перевозить ребенка без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности?

Вариант А - Если рост ребенка меньше 145 см.

- Если рост ребенка меньше 145 см. Вариант Б - Если рост ребенка 150 см и более.

- Если рост ребенка 150 см и более. Вариант В - Если ребенок достиг 12-летнего возраста.

Правильный ответ - Б.

Билет №28. Вопрос №3247

На автомобиле с автоматической коробкой передач, чтобы снять автомобиль с позиции "P", необходимо нажать педаль тормоза:

Вариант А - Да, невозможно снять не нажав на педаль тормоза.

- Да, невозможно снять не нажав на педаль тормоза. Вариант Б - Не нужно нажимать, достаточно переключить в требуемое положение.

Правильный ответ - А.

Билет №9. Вопрос №28

В случае если Вам четко известен источник массивного кровотечения, жгут следует наложить:

Вариант А - На 10-12 см выше раны.

- На 10-12 см выше раны. Вариант Б - На 2-3 см выше раны.

- На 2-3 см выше раны. Вариант В - На 5-7 см выше раны.

Правильный ответ - В.

Билет №83. Вопрос №2807

Водитель автомобиля поворачивая направо в показанной ситуации должен:

Вариант А - Уступить дорогу велосипедисту в любом случае.

- Уступить дорогу велосипедисту в любом случае. Вариант Б - Не должен уступать дорогу велосипедисту, так как велосипедист движется по велосипедной полосе.

- Не должен уступать дорогу велосипедисту, так как велосипедист движется по велосипедной полосе. Вариант В - Посигналить велосипедисту и повернуть первым.

Правильный ответ - А.

Билет №28. Вопрос №796

Как велосипедист проедет перекресток в данном случае?

Вариант А - Уступит дорогу трамваю.

- Уступит дорогу трамваю. Вариант Б - Проедет первым, имея преимущество.

Правильный ответ - Б.

Билет №57. Вопрос №531

С какой максимальной скоростью разрешено движение водителю со стажем менее двух лет?

Вариант А - 50 км/ч.

- 50 км/ч. Вариант Б - 60 км/ч.

- 60 км/ч. Вариант В - 70 км/ч.

- 70 км/ч. Вариант Г - 80 км/ч.

Правильный ответ - В.

Билет №83. Вопрос №1568

Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в данном месте?

Вариант А - Разрешено только с частичным заездом на тротуар.

- Разрешено только с частичным заездом на тротуар. Вариант Б - Разрешено.

- Разрешено. Вариант В - Запрещено.

Правильный ответ - В.

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