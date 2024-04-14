Каждый будущий водитель, который хочет получить права, должен сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Экзамен делится на две части - теорию и практику, и если во втором случае достаточно просто уметь водить авто, то для проверки знаний нужно пройти тесты пдд - Украина ежегодно меняет "условия задачи", но сейчас у вас есть возможность проверить себя.
Интересные ПДД тесты онлайн с ответами - список вопросов
Экзамен на знание ПДД онлайн - важная часть экзаменации человека, который хочет управлять транспортным средством. С помощью перечня дорожно-транспортных ситуаций вы сможете выбрать ответ, который кажется вам наиболее правильным. Каждый ПДД тест в конце имеет ответ - так получится проверить, верно ли вы приняли решение, отвечая на тесты пдд онлайн.
Ниже представлены разные тесты пдд 2024, билеты и вопросы.
Билет №36. Вопрос №1952
Как оказать доврачебную помощь в случае термического ожога в дороге?
- Вариант А - Вынести пострадавшего из зоны высокой температуры, проколоть волдыри, обработать пораженную поверхность вазелином или маслом и присыпать порошком.
- Вариант Б - Вынести пострадавшего из зоны высокой температуры, наложить сухую асептическую повязку или чистую хлопчатобумажную ткань.
- Вариант В - Выполнить действия, указанные в ответе 1 или 2.
Правильный ответ - Б.
Билет №2. Вопрос №1860
Разрешено ли органам внутренних дел (Национальной полицией) провести административное задержание, если водитель нарушил Правила дорожного движения?
- Вариант А - Разрешено.
- Вариант Б - Запрещено.
Правильный ответ - вариант А.
Билет №47. Вопрос №1327
Является ли остановка для выполнения требований данного знака обязательной?
- Вариант А - Да.
- Вариант Б - Нет.
Билет №83. Вопрос №879
В каких условиях водителям оперативных транспортных средств разрешено использовать фару-прожектор или фару-искатель?
- Вариант А - Всегда в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
- Вариант Б - Во время выполнения служебных заданий, приняв меры для того, чтобы не ослеплять других участников дорожного движения.
Правильный ответ - вариант Б.
Билет №63. Вопрос №633
Разрешено ли водителю выполнить обгон во время движения в условиях недостаточной видимости?
- Вариант А - Разрешено.
- Вариант Б - Запрещено.
Правильный ответ - вариант Б.
Билет №78. Вопрос №3106
При каких условиях разрешено перевозить ребенка без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности?
- Вариант А - Если рост ребенка меньше 145 см.
- Вариант Б - Если рост ребенка 150 см и более.
- Вариант В - Если ребенок достиг 12-летнего возраста.
Правильный ответ - Б.
Билет №28. Вопрос №3247
На автомобиле с автоматической коробкой передач, чтобы снять автомобиль с позиции "P", необходимо нажать педаль тормоза:
- Вариант А - Да, невозможно снять не нажав на педаль тормоза.
- Вариант Б - Не нужно нажимать, достаточно переключить в требуемое положение.
Правильный ответ - А.
Билет №9. Вопрос №28
В случае если Вам четко известен источник массивного кровотечения, жгут следует наложить:
- Вариант А - На 10-12 см выше раны.
- Вариант Б - На 2-3 см выше раны.
- Вариант В - На 5-7 см выше раны.
Правильный ответ - В.
Билет №83. Вопрос №2807
Водитель автомобиля поворачивая направо в показанной ситуации должен:
- Вариант А - Уступить дорогу велосипедисту в любом случае.
- Вариант Б - Не должен уступать дорогу велосипедисту, так как велосипедист движется по велосипедной полосе.
- Вариант В - Посигналить велосипедисту и повернуть первым.
Правильный ответ - А.
Билет №28. Вопрос №796
Как велосипедист проедет перекресток в данном случае?
- Вариант А - Уступит дорогу трамваю.
- Вариант Б - Проедет первым, имея преимущество.
Правильный ответ - Б.
Билет №57. Вопрос №531
С какой максимальной скоростью разрешено движение водителю со стажем менее двух лет?
- Вариант А - 50 км/ч.
- Вариант Б - 60 км/ч.
- Вариант В - 70 км/ч.
- Вариант Г - 80 км/ч.
Правильный ответ - В.
Билет №83. Вопрос №1568
Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в данном месте?
- Вариант А - Разрешено только с частичным заездом на тротуар.
- Вариант Б - Разрешено.
- Вариант В - Запрещено.
Правильный ответ - В.