Надо найти ошибку в парке за 5 секунд: быстрый тест для проверки уровня IQ

Советуем не медлить, ведь времени очень мало.

Головоломки – это не только весело, они помогают определить уровень интеллекта человека, а также проверяют навыки решения проблем и способность работать под давлением.

Решение этих головоломок может улучшить память, творческие способности, а также логическое мышление и интуицию. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание. Решить головоломку за короткий промежуток времени смогут только самые внимательные.

Ниже вы увидите фотографию из парка с сакурами. Люди наслаждаются красотой цветущих деревьев, делают снимки на память.

Видео дня

Но кое-что на этом изображении не так. И ваша задача – выяснить, в чем же кроется ошибка. Сделать это нужно всего за 5 секунд, так что советуем поторопиться.

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы понять, что же не так.

Ваше время на поиск ошибки на изображении в парке истекло. Заметили ли вы что-то необычное на деревьях сакуры?

Ответ:

Больше головоломок от УНИАН

Если вам понравилось это задание, у нас есть для вас кое-что похожее. Почему бы не попробовать найти ошибку на фото, где изображено поле подсолнухов? На поиск ответа у вас будет 5 секунд.

Или же можете проверить себя в задании, где нужно найти 363 среди сотни 353 за 7 секунд. Эта головоломка призвана проверить вашу внимательность и скорость реакции.

Вас также могут заинтересовать новости: