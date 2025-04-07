Справиться с этой задачей смогут лишь самые внимательные.

Головоломки – это не только весело, но и очень полезно. Они имеют множество преимуществ: улучшают навыки решения проблем и критическое мышление, а также память.

Регулярное решение подобных задач помогает потренировать и внимательность к деталям. УНИАН подготовил новую задачу, решить которую будет под силу только прирожденным детективам.

Ниже вы увидите фото, на котором изображено поле подсолнухов. И где-то во множестве желтых цветов мы спрятали нечто другое. Ваша задача – выяснить, что же не так.

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Но не все так просто. Чтобы протестировать ваши способности, мы установили ограничение по времени. Ответ нужно дать всего за 5 секунд, поэтому советуем не медлить.

Готовы? Отсчет начинается сейчас!

Ваши 5 секунд на поиск ошибки истекли. Вам удалось ее найти? Если вы справились за столь короткий промежуток времени, вы действительно очень внимательный к деталям человек. Возможно, вам стоит попробовать себя в роли детектива?!

Если же вам эта головоломка не покорилась, не стоит расстраиваться. Мы подскажем вам правильный ответ:

Другие интересности от УНИАН

Для тех, кому нравятся задачи на поиск числа, предлагаем интересную головоломку, где нужно найти 533 среди десятков других чисел. На это у вас будет всего 8 секунд.

Или же можете проверить свои силы в задании, где среди милых собачек нужно отыскать кота. Справиться нужно за 6 секунд.

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