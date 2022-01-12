​​​​​​​Пока глава правительства излагал сухие цифры, бодрый женский голос за кадром начал вещать в микрофон, вероятно забыв его выключить.

В среду, 12 января, обновленный телеканал "Рада", который транслирует в прямом эфире рабочие заседания правительства, снова оконфузился. Прямо во время доклада премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закадровый голос диктора заглушил его детской считалкой про зайчика.

Читайте также"Внезапно умер": на телеканале Рада случайно "похоронили" Стефанчука (видео)Пока глава правительства излагал сухие цифры, бодрый женский голос за кадром начал вещать в микрофон, вероятно забыв его выключить. Диктор вначале предложила засунуть назад нечто, что было вытянуто до этого. О чем именно шла речь, в прямой эфир информация поступить не успела.

Дальше женщина перешла к детской считалке про зайчика.

"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...", – звучит на фоне размеренной речи Шмыгаля всем известная считалка для малышей.

Напомним, УНИАН накануне сообщал, что дикторы телеканала "Рада" буквально "похоронили" спикера парламента Руслана Стефанчука. Живой и здоровый политик отреагировал на конфуз с доброй иронией.

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