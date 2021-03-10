Вдогонку реакции пользователей следовала и шуточная публикация о 1035-летии Ярослава Мудрого.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с годовщиной дня рождения Тараса Шевченко, отметив, что поэту 9 марта "исполнилось бы 207 лет".

Об этом говорится в Facebook.

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"Слово может быть сильнее оружия. Тарас Шевченко доказал это своим жизненным примером. Несокрушимость духа и неустанная борьба за свободу, которые наполняют строки его произведений, нашли признание во всем мире. Сегодня (9 марта – УНИАН) Тарасу Григорьевичу исполнилось бы 207 лет", – написал глава правительства.

Пользователи тему многолетия Кобзаря решили продолжить уже в комментариях к сообщению.

Не уберегли (((

Немножко не дотянул Дункан Григорьевич

207 - не возраст, я так считаю. Когда люди по 900 лет жили и горя не знали.

А на 210 годовщину Тарасу Григорьевичу не забудьте народного артиста дать. Юбилей как никак будет, а то с Лесей на ее 150 летие прокатили со званием.

Исполнилось бы 207, если бы не Дантес...

Не берег себя Тарас Григорьевич... А мог бы увидеть и почувствовать конец эпохи бедности)

Еще как будто только вчера пас ягнят за селом... Время летит!!

А кто-то указал премьеру прямо, что "исполнилось бы. Но столько не живут".

Жаль, очень жаль... исполнилось бы вчера, если бы сегодня не умер...

Вдогонку реакции пользователей следовала и шуточная публикация о 1035-летии Ярослава Мудрого.

Годовщина со дня рождения Шевченко

9 марта, в 1814 году появился на свет выдающийся поэт, классик украинской литературы, мыслитель, художник Тарас Григорьевич Шевченко. Сегодня Украина отмечает 207-летие со дня рождения писателя.

Стихи Тараса Шевченко переведены более чем на ста языках мира и даже на язык эсперанто.

Будучи человеком универсальных дарований и интересов, Шевченко оставил после себя огромное творческое наследие. Из-под пера поэта вышли замечательные произведения и, конечно же, знаменитый сборник стихов "Кобзарь". Его творчество имело решающее значение в становлении и развитии новой украинской литературы и стало источником вдохновения для многих современных писателей.

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Автор: Яна Ставская