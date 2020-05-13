Лидер ставших мемом танцующих гробовщиков признался, с какими футболистами хотел бы потанцевать

Танцующие носители гробов хотели бы потанцевать с известными спортсменами.

Лидер ганских танцующих гробовщиков, вирусное видео с танцами которых успело стать мемом, Бенжамин Айду рассказал, кого из футболистов он бы позвал потанцевать вместе с группой.

Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Marca.

"Пригласил бы Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдиньо. Это три моих любимых игрока, и я бы позвал их потанцевать с нами. Люблю Роналду за индивидуальность, образ жизни. Месси - мой любимый футболист, а Роналдиньо всегда улыбается. Они мне нравятся, и я хотел бы танцевать и играть с ними", - сказал Айду.

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"Роналдиньо - игрок, который всегда меня поражал. Это было бы данью от танцора танцору, каким он был на поле", - добавил Айду.

Напомним, ранее коллектив носильщиков гробов из Ганы высказали благодарность врачам за их борьбу с коронавирусом. Они также призвали людей оставаться в самоизоляции. "Оставайтесь дома или приходите потанцевать с нами", - сказал Айду.

Танцующие носители гробов - уважаемые люди в Гане. Местные жители собираются на похороны и нанимают специальных танцоров - люди верят, что веселые похороны помогают умершим уйти в мир счастливыми. Видео с подобными танцами ходили в сети не один год, но после начала пандемии коронавируса одно из них стало вирусным. Ролик с танцем гробовщиков музыку, стал мемом.