В частности, в нем содержится много клетчатки и витаминов благодаря овощам, а также он поможет восполнить ваш водный баланс.

На продолжительность вашей жизни могут влиять множество факторов, но одним из важнейших из них является то, что вы едите на завтрак. Дэн Бюттнер, американский научный сотрудник National Geographic, который является обладателем трех рекордов Гиннесса по езде на велосипеде на выносливость и автором бестселлеров New York Times по долголетию, заявляет, что идеальным завтраком, который поможет продлить важу жизнь, является тарелка горячего овощного супа минестроне.

Как пишет Eatingwell, Бюттнер уже много лет начинает свой день именно с этого блюда после того, как он обнаружил, что овощной суп - это то, чем старейшая семья в мире, живущая на Сардинии, ежедневно питается.

Конечно, овощной суп вкусный и сытный, но у него есть и гораздо больше преимуществ, в том числе:

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Много клетчатки

Питательные ингредиенты, так как в этом супе собрано множество овощей

Бюджетный вариант – ингредиенты для супа очень доступные

Возможность сократить пищевые отходы – в этот суп можно добавить даже те части овощей, которые обычно выбрасываются.

Вот некоторые советы при приготовлении овощного супа:

Если вас не привлекает идея супа на завтрак, вы можете есть его на обед или ужин.

Кроме того, на самом деле вы можете готовить этот суп в разных вариациях, используя те овощи, которые есть под рукой и те, которые вам больше нравятся, например можно заменить фасоль на нут, или обычный картофель на батат.

Готовьте порционно один раз в неделю, чтобы сэкономить время. Отдельные порции можно замораживать в стеклянных контейнерах, чтобы позже разморозить и разогреть их в микроволновой печи.

Добавьте немного жира, например авокадо, сыра пармезан или оливкового масла первого отжима. Вы также можете добавить в суп некоторые источники животного белка, например курицу или индейку.

Вместо воды используйте овощной бульон: это добавит гораздо больше вкуса. Кроме того, такие супы на основе бульона способствуют гидратации, что идеально подходит для людей, которым трудно пить воду в течение дня.

Ранее японские супердолгожители раскрыли 4 секрета долголетия, в частности, осознанно относиться к своему питанию и знать меру во всём.

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