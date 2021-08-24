Нашли его там же, где и потеряли.

В Киеве нашли двухметрового удава, разыскиваемого в течение недели в Голосеевском районе.

Об этом сообщается в группе "Сусіди.Голосіїв" в Facebook.

"Он скорей всего с места потери и не уходил. Вылез там же и полз домой через дорогу. Его подобрали и связались с хозяйкой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве хозяева искали сбежавшего двухметрового удава. Змея потерялась во время прогулки в зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ им. Тараса Шевченко. Ее хозяйка утверждала, что змея домашняя и ручная. За возврат удава в целости и сохранности даже обещала вознаграждение.

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Автор: Юрий Годован