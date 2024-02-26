Запись собрала более 1 миллиона просмотров.

В сети стал популярным забавный ролик с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела активные игры домашних животных глубокой ночью.

Пользователь TikTok под ником uh.kimmygray сказала, что публикует видео по просьбе своей бабушки. Она говорит, что никогда еще не вставала с кровати быстрее. Ролик собрал более 1 миллиона просмотров, 158 тысяч лайков и более 1200 комментариев.

На видео можно увидеть, как целая стая домашних котов бегает по квартире, врезаясь в стены и снося все на своем пути. "Мои кошки будят меня в два часа ночи. Я: думаю, что кто-то проник в дом", - подписала видео девушка.

Другие истории о забавных животных:

Ранее сеть поразило видео, на котором взрослая кошка "застилает" постель после котенка, устроившего на кровати настоящий беспорядок. Ролик набрал более 8 миллионов просмотров.

Также пользователей TikTok покорило видео с "котопапой" - женщина показала, как все их коты окружили мужа в его офисе.

А в Украине прошлым летом "завирусилось" фото кошечки Хлои, которую сняли во время воздушной тревоги в метро. Выражение ее мордочки прекрасно передавало отношение украинцев к постоянным российским атакам.

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