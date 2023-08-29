Причиной недовольства кошки Клео стала смена корма.

Диета, которой необходимо придерживаться из-за состояния здоровья, мало кому доставляет удовольствие. Коты в этом смысле не исключение.

Неудивительно, что звездой в Сети стала 5-летняя черно-белая кошка Клео, которая передала понятную эмоцию – ненависть к диетической еде – простым жестом. На опубликованном владелицей в TikTok видео она демонстративно разбрасывала корм из своей миски на пол.

Владелица кошки, 31-летняя Габриэлла Коэн из Нью-Йорка, рассказала, что причиной недовольства Клео стала смена корма, из-за которого четвероногая начала стремительно набирать вес.

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"Мы попытались сменить корм, потому что она стала одержима сухим кормом Fancy Feast и продолжала требовать его вместо влажной еды. Я чувствовала, будто она стала немного коренастой. Хотела выбрать более здоровый вариант, но теперь она вернулась на Fancy Feast, потому что [Клео] отказалась есть другую еду", – сказала она в комментарии Newsweek.

Милые новости о кошках на УНИАН

Накануне в сети завирусился видеоролик с настоящим "котоотцом" и его четырьмя котами.

Также в соцсетях активно обсуждали кошку по имени Прешес (Precious), которая после потери передних зубов навсегда осталась со "сварливым" выражением лица.

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