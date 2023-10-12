Маме-кошке пришлось исправлять совершенный котенком беспорядок на кровати хозяина.

Иногда наши четвероногие друзья - коты и собаки проявляют необычный интеллект и делают вещи, которые действительно впечатляют. В сети Х видео, на котором заботливая кошка застилает постель хозяина, стало вирусным и набрало уже более 8 миллионов просмотров.

На видео видно, как котенок, играя на кровати своего хозяина, совершает беспорядок среди покрывала, комкая его. Однако мама-кошка подходит к котенку и, кажется, делает ему замечание, пока он не убежит. Затем кошка зубами аккуратно возвращает покрывало на место, расправляя складки.

Исследователи отмечают, что кошки могут опираться на воспоминания, чтобы управлять будущим поведением, однако они не придумывают собственных мыслей или идей о ситуации.

В этой ситуации кошка могла испытывать неодобрение владельца, когда он вернулся домой к незастеленной кровати. Возможно, она испытала негативное отношение раньше, и, чтобы избежать его снова, когда хозяин пришел домой на этот раз, возможно, попыталась заправить постель.

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