Чтобы с заданием справиться вовремя, надо "включить" логику.

Создана новая коварная оптическая загадка, которая может быть интересна и полезна как для детей разного возраста, так и для взрослых.

На картинке нужно разыскать божью коровку. Все сразу замечают грибы, а вот насекомое заметить способны далеко не все. Справиться с задачей нужно за 9 секунд.

Чтобы уложиться в такие узкие временные рамки, нужно не только быть очень внимательными, но и логически мыслить. Журналисты отметили, что именно логика позволит разобраться, в чем же заключается подвох:

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Еще до того, как начинать поиски, следует подумать над тем, какой подвох могли иметь в виду авторы оптической иллюзии.

Подвох заключался в том, что божья коровка, как и грибы, изображенные на оптической иллюзии, красноватая и имеет крапинки, - поэтому разыскать насекомое довольно непросто. Божья коровка была в нижней части изображения - неподалеку от маленького гриба.

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Была опубликована хитрая оптическая иллюзия - следовало среди деревьев в лесу разыскать белку. На выполнение задач надо потратить всего 8 секунд. Перед тем, как запускать обратный отсчет времени, стоит подумать, где же может прятаться белка.

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