Шеф-повар поделился рецептом рассола, который позволит не пересушить курицу и сохранить ее сочность.

Многие знают, что если вы на сильном огне попробуете запечь целую курицу, существует огромный риск "сухого" результата. Поэтому всегда нужно помнить о замачивании курицы в соленой воде, как о проверенном способе гарантировать, что мясо останется влажным и нежным во время пребывания в духовке, пишет Tasting Table.

Шеф-повар по стратегическим заказам компании Cargill Protein Брэдли Борхардт рассказал изданию, как лучше всего засолить целую курицу и при этом придать ей аромат.

По его словам, "рассол не только придает птице сезонность, но и помогает сохранить влажность при высоких температурах". В самом простом понимании рассол - это вымачивание белка в соленом водном растворе. Однако шеф-повар решил поделиться более сложным рецептом рассола, для которого понадобится 4 литра воды, полчашки кошерной соли, 2/3 чашки сахара или коричневого сахара.

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"Вы можете по своему усмотрению дополнить его рассол травами, специями, чили и цитрусовыми. Сделайте это по-своему", - подчеркнул Борхардт.

Все ингредиенты вместе с курицей необходимо довести до кипения, чтобы растворились и расцвели их ароматы, а затем дать раствору остыть, чтобы достать курицу.

"Для достижения наилучших результатов я рекомендую мариновать целую курицу от 2 до 12 часов в холодильнике", - отметил повар. И заявил, что если оставить курицу в рассоле на более длительное время, мясо станет чрезмерно соленым.

Издание предлагает для рассола использовать также лавровые листья, веточки тимьяна, черный перец горошком, зубчики чеснока, лимон, лук, а также мед и сахар.

Сахар в жидкости для этого рассола играет роль карамелизация. Сахар не даст сладкого вкуса, так как он сбалансирован солью и другими приправами, но поможет куриной шкуре приобрести румяную и хрустящую корочку.

Другие советы, связанные с приготовлением курицы

Ранее УНИАН сообщал, что существует несколько кулинарных хитростей, с помощью которых вы всегда сможете добиться аппетитной корочки и сохранить сочность мяса. Если вы будете о них знать, у вас всегда будет отлично получаться.

Кроме того, к любому гарниру подойдет курочка по-валенски. Для ее приготовления понадобится немало ингредиентов, но результат вас обязательно порадует.

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