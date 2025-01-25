Это отличный показатель силы и выносливости корпуса, отметил специалист.

Приседания - это универсальное упражнение, которое помогает укреплять силу корпуса. Сертифицированный тренер Джаррод Ноббе рассказал, к какому количеству приседаний вам следует стремиться и почему.

"Приседания по-прежнему являются одним из лучших способов измерить силу корпуса и выносливость. Это классическое движение задействует не только ваш пресс, но и косые мышцы живота и сгибатели бедра, что делает его надежным показателем вашей общей физической подготовки", - отметил специалист в статье на eatthis.com.

Сколько раз может присесть человек за 60 секунд - о чем это говорит

По его словам, количество приседаний, которые вы можете выполнить за 60 секунд, является отличным показателем силы и выносливости вашего корпуса:

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Начинающий: выполнение 15-25 приседаний за минуту означает, что вы создаете прочную основу для силы корпуса.

Средний: выполнение 30-40 приседаний показывает, что у вас хорошая выносливость и мышечный контроль.

Продвинутый: выполнение 45+ приседаний за минуту выводит вас на высший уровень физической подготовки, демонстрируя отличную силу и выносливость.

Тренер акцентировал, что правильное выполнение упражнения имеет решающее значение.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие упражнения полезны для сердца.

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