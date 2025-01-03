По словам специалистов, эти простые упражнения способны повысить качество жизни.

Персональные тренеры рассказали о лучших типах упражнений, которые стоит выполнять каждому, кому за 50, чтобы оставаться активным. Об этом сообщает Mirror.

Издание отмечает, что многие из нас стремятся оставаться здоровыми на пенсии, но это не так просто. Тренеры по фитнесу и питанию Милад и Райан, также известные как Tailored Fit PT, дали несколько советов.

Step-up аэробика

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Первое упражнение заключается в том, что вы становитесь на низкую платформу или лестницу, удерживая вес, высоко поднимая колено и снова опуская его, рекомендуют тренеры:

"Это не только укрепляет ноги, но и одновременно улучшает равновесие и стабильность".

"Одноплечие ряды"

Они предназначены для укрепления верхней части спины и улучшения осанки. Это гарантирует, что ваши плечи не будут болеть.

"Чтобы выполнить это упражнение, положите одну руку на скамью для поддержки, а другой рукой поднимайте вес назад и вверх. Начинайте с легкого веса.

"Кубковые" приседания

Это упражнение является отличным для укрепления силы и способствует подвижности нижней части тела. Его суть заключается в приседаниях в сочетании с удержанием небольшого веса на груди.

Упражнения для бицепса и пресса

Используя гантели, вы выполняете "скручивания", а затем поднимаете вес над головой и опускаетесь и повторяете упражнение:

"Это укрепит пресс, бицепсы и плечи, что поможет вам в выполнении повседневных задач - носить продукты домой или убирать посуду на верхних полках".

Также эксперты советуют начинать тренировки с легких гантелей и постепенно увеличивать вес.

"Однако ключ к достижению результатов - быть последовательным. Помните: последовательность является ключевой. Даже начиная с двух-трех занятий в неделю, можно значительно изменить ваше общее здоровье", - резюмируют авторы.

Другие "здоровые" советы

Доктор Крис Мор, который является консультантом по фитнесу и питанию в BarBend, рассказал, для чего пить свекольный сок. По его словам, свекла содержит антиоксидант бетаин, который, как было показано в исследованиях на животных, полезен для печени.

Кроме того, диетологи рассказали о самых здоровых способах приготовления куриных яиц, а также о том, почему их полезно употреблять в пищу.

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