Балансирование проверяет координацию, устойчивость и мышечную силу, отметил специалист.

Сертифицированный тренер Джаррод Ноббе рассказал, сколько нужно балансировать на одной ноге, чтобы понимать, что вы в отличной форме.

"Балансирование проверяет вашу координацию, устойчивость и мышечную силу. От спортсменов до обычных людей способность удерживать равновесие на одной ноге говорит многое о вашей общей физической форме и физической выносливости", - отметил он в своей статье на eatthis.com.

По его словам, не стоит недооценивать ценность балансирования на одной ноге как показателя физической подготовки и долголетия. Ответ на вопрос, почему балансирование на одной ноге имеет значение, заключается в профилактике травм, правильной осанке и улучшении спортивных и повседневных результатов, добавил специалист.

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Сколько нужно простоять на одной ноге - ответ тренера

То, как долго вы сможете удерживать равновесие на одной ноге, зависит от вашего возраста и уровня физической подготовки, отметил тренер:

Новичок: вы на хорошем старте, если можете удерживать равновесие в течение 15-20 секунд.

Средний: удержание равновесия в течение 30-40 секунд демонстрирует сильную устойчивость корпуса и нижней части тела.

Продвинутый: вы в фантастической форме, если можете балансировать на одной ноге в течение 60+ секунд без шатания.

Для чего нужно равновесие - объяснение

По словам Ноббе, равновесие объединяет силу, гибкость и нервно-мышечный контроль, чтобы вы могли устойчиво стоять на ногах: "Когда вы балансируете на одной ноге, ваши мышцы-стабилизаторы, такие как мышцы корпуса, бедер и лодыжек, работают сверхурочно, чтобы не дать вам опрокинуться. Это важно не только для спортсменов. Поднимаетесь ли вы по лестнице, ловите себя на скольжении или просто стоите в очереди, равновесие позволяет вашему телу функционировать безопасно и эффективно".

Это также важный навык с возрастом, помогающий предотвратить падения, добавил тренер.

Напомним, ранее тренер рассказал, сколько приседаний нужно делать за 60 секунд.

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