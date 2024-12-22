В частности, лучше избегать грейпфрутов с идеально круглой формой - это может означать, что он недостаточно спелый.

Выбрать в магазине не только спелый, но и сочный и сладкий грейпфрут –задача не из легких. Но есть простые хитрости, которые помогают выбрать лучшие свежие фрукты, на которые вы можете положиться.

Иногда они довольно очевидны – например, яркий цвет или небольшие пятна на кожуре, рассказывает в материале для Tasting Table основательница HealthyRecipes101.com, платформы, которая предлагает одобренные диетологами идеи рецептов и планы питания, Луна Реджина. По ее словам, почти все виды фруктов имеют четкие признаки того, когда они лучше всего подходят для употребления, и грейпфруты – не исключение.

Как выбрать сладкий и спелый грейпфрут

Если вы не знаете, с чего начать, отталкивайтесь от надежных основ: внешний вид, вес и твердость. Как правило, кожура спелого грейпфрута – яркая и гладкая. Интенсивность цвета также является хорошим показателем спелости – чем глубже цвет, тем слаще вкус.

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Если есть немного зеленого цвета, вы все равно можете покупать фрукт. Но оставьте его полежать день-два, чтобы он полностью созрел.

Также Луна Реджина советует обратить внимание на вес фрукта. Те, что легче, чем выглядят, могут быть достаточно сухими внутри. При легком сжатии грейпфрут должен быть не сильно твердым, но и не слишком мягким.

Чего следует избегать при покупке грейпфрутов

Самый первый признак, который свидетельствует о том, что грейпфрут или другой фрукт не стоит покупать – это вмятины и видимые пятна.

"Также нельзя забывать об изменении цвета и общей тусклости. Несмотря на то, что несколько пятен, царапин и крошечных ямочек все еще приемлемы, вам лучше держаться подальше от грейпфрутов с большими обесцвеченными и коричневыми пятнами. Это может означать, что фрукт уже имеет признаки порчи и гниения. Это касается не только грейпфрута, но и других фруктов семейства цитрусовых. На самом деле, это один из лучших способов определить, не испортился ли лимон", – объясняет эксперт.

Также она советует избегать грейпфрутов с идеально круглой формой – это может означать, что он недостаточно спелый. Форма идеально спелого грейпфрута напоминает овал.

"Еще один признак, на который стоит обратить внимание, – грубая и, возможно, толстая кожура. Это может означать, что ему сильно не хватает влаги, а сухой грейпфрут никто не любит", – добавила Луна Реджина.

Как выбирать спелые фрукты

Ранее мы писали о том, какие признаки имеет сладкая и сочная хурма. В частности, стоит обращать внимание на цвет. Спелая хурма должна быть насыщенного оранжевого цвета. Бледные или зеленоватые плоды, вероятнее всего, будут вязать.

Также мы рассказывали о том, как выбрать мандарины. В первую очередь нужно ориентироваться на их сорт, хотя сладость зависит также и от места их выращивания, и времени сбора урожая. Кроме того, обращайте внимание на кожуру – она не должна иметь повреждений, пятен, вмятин, быть липкой или сухой.

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