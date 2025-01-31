Кроме успокаивающего эффекта, мятный чай имеет и другие преимущества.

Мята тысячелетиями используется как природное лекарство, и обычно чай из нее употребляют как успокаивающее средство. В то же время у этого растения есть и другие полезные свойства, в частности оно может бороться с воспалениями, снижает уровень тестостерона и уменьшает тошноту, пишет health.

1. Мята как противовоспалительное средство

Это растение содержит несколько противовоспалительных соединений, в том числе розмариновую кислоту. А чаи с высоким содержанием розмариновой кислоты могут облегчить симптомы воспалительных заболеваний.

Исследование показало, что потребление ежедневно 2 чашек мятного чая, обогащенного розмариновой кислотой, в течение 16 недель улучшает способность ходить у людей с остеоартритом коленного сустава.

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Этот чай с высоким содержанием розмариновой кислоты был изготовлен из специального сорта мяты, которая содержала примерно в 20 раз больше розмариновой кислоты, чем традиционная мята. Тем не менее, исследование показало, что и традиционный мятный чай также может помочь уменьшить скованность, связанную с остеоартритом коленного сустава.

Исследования на животных также показывают, что экстракты мяты могут уменьшить воспаление, связанное с другими воспалительными состояниями, такими как хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) и синдром раздраженного кишечника (СРК).

Однако, отмечает издание, необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы лучше понять роль мяты в уменьшении воспаления и эффективно ли мятный чай уменьшает симптомы, связанные с воспалительными состояниями.

2. Мята может снизить уровень тестостерона

Некоторые данные свидетельствуют, что мята обладает антиандрогенными свойствами. Антиандрогены - это вещества, которые блокируют влияние мужских половых гормонов (андрогенов), таких как тестостерон, в организме.

По этой причине, отмечается, мята может быть полезной женщинам с синдромом поликистозных яичников, который как раз характеризуется высоким уровнем андрогенов.

Давнее исследование показало, что женщины, которые пили мятный чай дважды в день в течение месяца, значительно снизили свободный и общий тестостерон по сравнению с теми, которые не пили чая.

Впрочем, говорится в материале, упомянутое исследование устаревшее, поэтому нужны дополнительные изучения, чтобы подтвердить потенциальное использование мяты как средства для снижения уровня тестостерона.

3. Мята может уменьшить тошноту и рвоту

Мята обладает спазмолитическим действием, то есть снимает мышечные спазмы, и противотошнотными свойствами. Некоторые исследования показывают, что вдыхание аромата мяты может эффективно уменьшить тошноту и рвоту, связанные с определенными заболеваниями.

Во время одного из исследований наблюдали за беременными женщинами, которые имели тошноту. Выяснилось, что вдыхание мятного аромата дважды в день в течение одной недели значительно уменьшило показатели тошноты и рвоты по сравнению с женщинами, которые не вдыхали этот аромат.

Ароматерапия с мятой также была эффективной для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, а также послеоперационных.

Хотя нет доказательств того, что мятный чай будет иметь такой же эффект, вполне вероятно, что запах мятного чая может быть полезным людям, которые имеют упомянутые симтомы, предполагается в материале.

Хотя потребление мяты безопасно для большинства людей, но есть определенные риски. У некоторых может быть аллергия на мяту, поэтому таким людям следует избегать всех продуктов с этим растением.

Мята также может вызывать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) - состояния, характеризующегося изжогой и регургитацией (когда содержимое желудка возвращается в пищевод и ротовую полость).

Это происходит потому, что мята расслабляет нижний пищеводный сфинктер - кольцевидную мышцу, которая обычно препятствует попаданию содержимого желудка обратно в пищевод.

Продукты с высокой концентрацией мяты опасны для людей с заболеваниями почек и печени. Беременным женщинам и тем, которые кормят грудью, также следует избегать концентрированных продуктов с мятой, поскольку недостаточно исследований о влиянии высоких доз в этот период.

Ранее УНИАН рассказывал, что будет, если употреблять ежедневно ромашковый чай.

По словам экспертов, теперь научно доказано, что ромашковый чай влияет на стресс. Также он облегчает депрессию, которая, как правило, сопровождается стрессом и тревогой. А еще ромашка может помочь успокоить желудок.

Эффективность чая из ромашки при стрессе объясняют, в частности, содержанием в нем антиоксидантов.

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