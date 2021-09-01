За рулем машины был синий "двойник" героя фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона.

В Беларуси правоохранители задержали пьяного водителя, лицо, руки и одежда которого были синими.

Об этом УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает в своем Telegram-канале.

Около 4 часов утра внимание минских инспекторов на проспекте Независимости привлек автомобиль "Рено": за рулем машины сидел синий "двойник" героя фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. Как оказалось, водитель был еще и пьян.

"При проверке документов выяснилось, что легковушкой управляет обычный 31-летний мужчина. Как пояснил водитель, столь необычный облик он приобрел специально для участия в конкурсе необычных костюмов на корпоративной вечеринке. Помимо необычного грима автолюбитель был пьян. При проведении освидетельствования в его организме обнаружено 1,92 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ.

В отношении нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Катерина Комолова