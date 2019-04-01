В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере (фото)

Книги были сожжены в присутствии детей.

В Польше католические священники устроили публичное сожжение, по их утверждению, богохульных книг, в том числе романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Как сообщает Радио Свобода, это произошло на севере Польши в городе Кошалин.

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Фотографии сожжения книг в присутствии детей опубликованы в Facebook фонда «СМС с небес». В посте, посвященном сожжению, говорится о том, что Библия осуждает колдовство. В нем приведены соответствующие цитаты из Священного писания.

Не все комментаторы, однако, выразили согласие с действиями священников, которым напомнили, как о том, что во имя Гарри Поттера никто не совершал преступлений, так и о сожжении книг нацистами в Германии в 1930-е годы.

Фонд «СМС с небес» занимается популяризацией Библии и других христианских книг, в частности путем рассылки СМС с цитатами из них.

Ранее УНИАН сообщал, что британка попала в книгу рекордов Гиннеса за самую большую коллекцию вещей, связанных с Гарри Поттером.