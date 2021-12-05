Он сделал это всего через несколько дней после нападения подростка на школу, в котором погибли четыре ученика.

Американский конгрессмен из Кентукки, республиканец Томас Мэсси опубликовал рождественское семейное фото, на котором все вооружены разнообразным оружием.

Он сделал это всего через несколько дней после стрельбы в школе в пригороде Детройта, где погибли четыре ученика, передает Reuters. Нападение стало самой смертоносной атакой на школу в США за последний год.

На снимке, выложенном в Twitter, Мэсси и еще шесть людей держат огнестрельное оружие, напоминающее, в частности, пулемет M60, полуавтоматическую винтовку AR-15 и пистолет-пулемет Томпсона.

"Счастливого Рождества! P.S. Санта, принеси, пожалуйста, патроны", - написал политик.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Читайте такжеМужчина случайно вырастил зуб в собственном носу (фото)Как отмечает агентство, некоторое полуавтоматическое оружие почти идентично полностью автоматическому. В соответствии с законодательством США использование оружия, такого как пулеметы, разрешено только военным, правоохранительным органам и гражданским лицам, получившим специальные лицензии, выданные до мая 1986 года.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Мичиган во вторник, 30 ноября, подросток устроил стрельбу в средней школе в пригороде Детройта. Четыре человека погибли, семеро получили ранения.

Обвинения предъявили и родителям стрелка. Следствие считает, что мать и отец могли предотвратить нападение. В случае признания виновными супругам может грозить до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова