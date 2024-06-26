Эксперты выделили десять пород кошек, которые отличаются спокойным характером.

Все породы кошек имеют схожие черты, но каждое животное имеет собственную индивидуальность и потребности. Если вы ищете не слишком энергичного кота, который не требует много внимания, то стоит обратить внимание на определенные породы, пишет The Scotsman.

Отмечается, что есть 10 пород кошек, которые характеризуются очень спокойным темпераментом:

Русская голубая

Русская голубая порода кошек очень независимая и идеально подходит для небольших домашних хозяйств. Котам этой породы не нужно много пространства.

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Селкирк рекс

Терпеливые и толерантные селкирк рексы не требуют много внимания, как другие породы. Они любят поиграть, но вполне довольствуются спокойной жизнью.

Американская короткошерстная

Американская короткошерстная – одна из самых популярных пород в мире, способная ладить со всеми домочадцами. Спокойный характер этих кошек может иногда приводить к набору веса, поэтому по возможности стоит приучать их к физическим упражнениям.

Рэгдолл

Порода кошек рэгдолл очень спокойная. Если вы любите вздремнуть и понежиться, эти маленькие красавицы – эксперты в этом.

Британская короткошерстная

Хотя британские короткошерстные котики любят, когда им уделяют внимание, они не ищут его из-за своего независимого характера. Немного игривые в детстве, они с возрастом становятся более спокойными.

Мейн-кун

Большие, дружелюбные гигантские породы кошек. Они невероятно мягкие и расслабленные на природе и обожают сворачиваться калачиком на коленях.

Экзотическая короткошерстная

Милая, ласковая и тихая, экзотическая короткошерстная считается хорошей породой для тех, кто имеет небольшое жилье, поскольку она не требует много места для игр и предпочитает теплые, уютные объятия с хозяином.

Шотландская вислоухая

Одна из самых узнаваемых пород кошек. Шотландская вислоухая – это порода, которая требует лишь небольшого количества внимания. Такие коты очень экспрессивные, они любят спать у хозяина на коленях

Персидский кот

Они требуют определенного ухода, однако являются экспертами в том, чтобы быть супер спокойными и расслабленными котами.

Бирманская кошка

Бирманская порода кошек любит игры, но все равно остается одной из самых спокойных пород. Для забав им нужно совсем немного времени.

Интересно о животных

Названы самые опасные животные в мире. Самые опасные животные в мире отличаются не физической силой и размерами. На самом деле, некоторые из самых маленьких существ в мире могут быть опасными для человека.

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