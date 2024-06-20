Несколько крупных пород собак, которых можно назвать нежными гигантами, попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Есть породы собак, которые являются самыми нежными гигантами, и эксперты назвали топ-3 из них.

В топе под номером один находится немецкий дог, которого считают самой высокой собакой в мире, пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения Британского кинологического клуба.

Эксперты отметили, что немецкого дога по кличке Зевс внесли в Книгу рекордов Гиннеса, его высота составляла 44 дюйма (111,76 см). Журналисты подчеркнули, что эти собаки характеризуются игривостью и способностью отдавать любовь.

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На втором месте издание разместило английского мастифа. В 1981 году в Книгу рекордов Гиннеса был внесен пес Зорба, его рост составлял 27 дюймов (68,58 см).

На третьем месте эксперты разместили неаполитанского мастифа. Этим итальянским собакам-великанам приписывают безоговорочную любовь к людям, которые стали для них родными.

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Ранее эксперты сообщили, какая есть сильная порода собак и любящая. Кинологи поделились, что, в частности, речь идет о псах турецкой породы кангал, которых используют в качестве охранников.

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