За большинство пород из списка придется отдать до 10 тысяч долларов.

В Древнем Египте кошкам поклонялись как богам, а сейчас некоторые котовладельцы готовы потратить на их приобретение десятки тысяч долларов. Портал animals.howstuffworks рассказал о 10 самых дорогих пород кошек и о том, почему они так ценятся.

1. Ашера ($75000–$125000)

Абсолютные рекордсмены по своей стоимости, кошки породы ашера ценятся за свой экзотический внешний вид. Это гибридная порода со смешанной генетикой африканского сервала, азиатской леопардовой кошки и некоторых домашних пород кошек. Это крупная кошка, вырастающая до 18 кг, и ее средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 20 лет.

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2. Саванна ($1500–$25000)

Это относительно новая порода, которая была выведена путем смешивания африканской дикой кошки (сервала) с избранными домашними породами, чтобы сделать их более послушными. У кошек породы саванна продолжительность жизни примерно такая же, как у кошек породы ашера.

3. Као-мани ($7000–$11000)

Чистокровный котенок этой породы родом из Таиланда обойдется вам "недорого" - по сравнению с двумя предыдущими породами. К сожалению, у као-мани не самая лучшая продолжительность жизни среди других питомцев в этом списке.

4. Африканские сервалы ($3000–$10000)

Цена на эту породу обычно в пределах 10 тысяч долларов, однако в экстремальных случаях достигает шестизначного ценника. Кроме того, чтобы завести сервала, вам потребуется множество разрешений, поскольку это все же по сути дикие животные.

5. Рэгдолл ($300–$7500)

Эти кошки мультяшно пушистые и очень милые. кроме того, они славятся своим ласковым и игривым характером. С другой стороны потребуется много усилий, чтобы убирать их шерсть после линьки.

6. Сфинксы ($1500–$6000)

Хотя эстетика этой породы может не всем прийтись по вкусу, заводчики обычно требуют за таких кошек высокие четырехзначные цены.

7. Бенгальские кошки ($1000–$5000)

Они имеют экзотический леопардовый окрас атлетическое телосложение. Средняя продолжительность их жизни может составлять от 12 до 20 лет при условии правильного питания и физических упражнений.

8. Персидские кошки ($1000–$5000)

Главным недостатком персидской кошки (помимо немаленькой цены) является постоянный ветеринарный уход, который требуется этой породе из-за ее распространенных заболеваний, таких как поликистоз почек, дисплазия тазобедренного сустава и частые инфекции мочевыводящих путей.

9. Мейн-куны ($200–$5000)

Характер этих "нежных гигантов" делает их одними из лучших домашних животных, о которых только можно мечтать. Мейн-куны — одна из старейших пород в Соединенных Штатах, а также одна из крупнейших в мире.

10. Британские короткошерстные кошки ($500–$4500)

Британские короткошерстные — одни из самых востребованных кошек на рынке. У них яркие глаза и ласковый характер.

Также довольно дорогими являются такие породы кошек, как петерболд ($1400–$3500), американские керлы ($1200–$3000), ориентальные короткошерстные ($600–$3000), шотландские вислоухие ($300–$3000) и сибирские лесные кошки ($1200–$2500).

Ранее ветеринары назвали 5 самых спокойных пород кошек.

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