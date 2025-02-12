Эти пушистики славятся своим спокойным характером.

Большинство пород кошек известны своим игривым и неспокойным нравом. Эти милые пушистики любят носиться среди ночи и устраивать забеги днем. Однако есть и другие породы кошек, которые не разнесут ваш дом и не посеют в нем хаос. Издание Study Finds составило рейтинг самых спокойных кошек.

Мейн-кун

Это большие коты, которые часто отдыхают, а их любимое занятие - это безделье. Обычно эти коты не склонны к гиперактивности. Они очень ориентированы на людей и могут следовать за вами из комнаты в комнату. Это не ручные кошки, но предпочитают оставаться рядом с хозяином.

Бирманская кошка

Эти кошки известны своей мягкой и пушистой шерстью. Бирманские кошки хорошо вписываются в семью, которая любит тихие часы. Как пишет издание, эти кошки хорошо ладят с ласковыми детьми и другими домашними животными, даже с собаками. Обычно бирманские кошки не против, когда их носят на руках.

Видео дня

Рэгдолл

Как пишет издание, это одна из самых спокойных пород кошек. Они нежные, ласковые и любят валяться дома со своими хозяевами целый день. Если вы ищете кошку, которая поможет вам расслабиться после долгого рабочего дня, то Рэгдолл — ваша порода.

Экзотическая короткошерстная

Эти кошки имеют характерную круглую и очень милую мордашку с приплюснутым носом. Этой кошке не нужно много места для бега, и она предпочитает теплые, уютные объятия в доме со своим хозяином.

Эти экзоты любят, когда их обнимают, и становятся отличными домашними питомцами, потому что они очень ласковые. Все, что ей нужно для счастья, это еда, несколько игрушек, ваша любовь и привязанность.

Рагамаффин

Кошки этой породы очень ласковые. Им нравится играть с игрушкой время от времени, но в целом они обожают просто бездельничать и находиться рядом с компаньоном. Поэтому вы не увидите прыгающими или гарцующими по ночам, словно кони.

Ранее УНИАН рассказывал, какая порода котов самая добрая.

Вас также могут заинтересовать новости: