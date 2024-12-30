Гроза острова: змея случайно уничтожила более 10 видов птиц

На крошечном острове в Тихом океане этот хищник появился совершенно случайно, вероятно с военными грузами.

На первый взгляд, коричневая древесная змея (Boiga irregularis) не выглядит опасной. Ее яд имеет слабый нейротоксический эффект, а укусы не представляют угрозы для взрослых людей. Ее внешний вид незаметен, без ярких цветов или экзотических орнаментов, таких как у паукохвостой гадюки.

Однако именно эта, казалось бы, обычная змея стала одной из самых разрушительных инвазивных видов в мире. Она напрямую привела к вымиранию более десятка видов животных и стала причиной упадка целой островной экосистемы, пишет Forbes.

Коричневая древесная змея происходит из Австралазии, включая Новую Гвинею, соседние острова и северо-восточное побережье Австралии. В конце Второй мировой войны она случайно попала на остров Гуам, ключевую военную базу США в Тихом океане, расположенную в 1000 милях от ее естественной среды обитания.

Видео дня

Считается, что змея прибыла вместе с военными грузами с Адмиралтейских островов в Папуа-Новой Гвинее. Ее присутствие на Гуаме впервые заметили только в 1953 году, а разрушительное влияние осознали гораздо позже.

Разрушительное воздействие на экосистему

Попав на остров, змея оказалась в идеальных условиях. У Гуама не было естественных хищников, которые могли бы контролировать ее популяцию, а богатая местная фауна не имела защиты от такого хищника. Змея, способная потреблять до 70% массы своего тела, активно охотилась на местных птиц, летучих мышей и ящериц.

- Вымирание птиц: Из 12 видов птиц Гуама 10 исчезли в дикой природе, включая эндемичные виды, такие как гуамский зимородок.

- Упадок растительности: Исчезнувшие птицы играли важную роль в опылении и распространении семян. Их отсутствие привело к уменьшению растительного покрова.

- Потери среди млекопитающих: Пострадали даже местные виды летучих мышей, такие как марианская фруктовая летучая мышь.

Рост популяции змей имел и другие неожиданные последствия:

отключение электроэнергии: змеи часто лазили по электрическим столбам, вызывая короткое замыкание. В период с 1978 по 1997 год зафиксировано 1600 таких случаев, что стоило острову около 4,5 миллиона долларов ежегодно;

угроза для людей: хотя змеиные укусы не смертельны для взрослых, они стали опасными для детей. Змеи начали проникать в дома, что заставило местные власти проводить образовательные кампании.

США ежегодно тратят миллионы долларов на предотвращение распространения коричневой древесной змеи на другие острова Тихого океана. Одна из стратегий предусматривает использование ацетаминофена, токсичного для змей, но безопасного для птиц и млекопитающих. Экологи пытаются вернуть в дикую природу некоторые виды птиц, сохранившиеся в неволе.

Несмотря на все усилия, коричневая древесная змея остается серьезной угрозой для экосистемы Гуама, и проблема ее контроля до сих пор не решена.

Вас также могут заинтересовать новости: