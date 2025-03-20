Кафе с котами стали популдярными во всем мире, но животные в них страдают, говорят защитники.

Так называемые котокафе, в которых посетители могут пообщаться с пушистиками, не должны существовать, потому что в них животные не защищены от стресса. Об этом пишет Independent со ссылкой на заявление британских зоозащитных организаций RSPCA и Cats Protection.

Зоозащитники отмечают, что в этих кафе "почти невозможно" удовлетворить потребности кошек, поскольку они имеют ограниченные возможности спрятаться или убежать от чрезмерного внимания. Кроме того, коты в таких заведениях не имеют доступа на улицу, где они могли бы выражать свое естественное поведение.

"Мы обожаем котов и поэтому понимаем привлекательность кошачьих кафе. Однако, хотя коты, торт и кофе могут быть счастливой комбинацией для людей, для котов, которые круглосуточно живут в этих кафе, это, вероятно, совсем другая история. Мы не верим, что такая среда может постоянно обеспечивать котам хорошее качество жизни, и очень обеспокоены тем, что в результате многие коты будут несчастными", - заявила эксперт по защите котов в RSPCA Элис Поттер.

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По мнению зоозащитников, коты в подобных заведениях могут испытывать стресс не только из-за навязчивого внимания людей, но и из-за наличия рядом многих других котов.

Заявление зоозащитников появилось на фоне всплеска популярности котокафе в Великобритании. Сейчас только в Англии лицензировано более 30 подобных заведений. Однако, возможно, больше котокафе работают без надзора или регулирования из-за нечеткости законодательства.

Зоозащитные организации призывают местные власти не выдавать лицензии на новые заведения и не продлевать действующие лицензии, чтобы в конце концов прекратить деятельность таких кафе.

Однако владельцы кафе, хоть и признают необходимость тщательного контроля за их работой, отвергают беспокойство зоозащитников.

Что такое котокафе

Котокафе - это тематическое заведение, где посетители могут не только выпить кофе или чай, но и пообщаться с котами. Такие кафе массово появились в Японии в 2004 году, хотя первое подобное место было открыто еще в Тайване в 1998 году. Впоследствии концепция распространилась по всему миру.

Основная идея котокафе заключается в создании уютной среды, где люди могут отдохнуть, наслаждаясь компанией пушистых обитателей. Многие такие кафе сотрудничают с приютами для животных, помогая найти котам новых хозяев. В большинстве заведений действуют определенные правила: дезинфекция рук перед контактом с животными, запрет на шум или кормление котов из собственных рук.

Перед полномасштабной войной подобные заведения открывались и в Украине. В Харькове некоторое время даже работало кафе с енотами. Однако в 2022 году заведение было вынуждено закрыться.

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